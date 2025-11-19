Srážek se zvěří přibylo. Kde je riziko nejvyšší?
Počet srážek se zvěří se za půl roku dostal poprvé nad 15 tisíc, uvádí Srna Index, a to v něm nejsou zahrnuty nejrizikovější měsíce, v nichž se nacházíme právě teď. Zčásti za tím však stojí změna metodiky.
Podle policejních statistik se od dubna 2025 stalo jen 652 srážek se zvěří – ovšem za takto krásně nízkým číslem stojí změna metodiky. Realita je o dva řády jinde, uvádí Generali Česká pojišťovna v rámci pololetního Srna Indexu.
Konkrétně za poslední sledované období, tedy od dubna do září 2025, došlo k 15.632 srážkám se zvěří. To znamená v průměru 85,4 srážky denně. Celkové číslo se tak poprvé přehouplo přes 15 tisíc, a to ve sledovaném období nejsou zahrnuty dva nejrizikovější měsíce – říjen a listopad. „Podzimní a zimní měsíce jsou typické vyšší aktivitou divoké zvěře a brzkým stmíváním. To jsou nejzásadnější faktory, které zvyšují riziko střetu vozidla se zvěří,“ uvádí policie na svém webu.
„Přišli jsme o jeden ze zdrojů, dokázali jsme ho však nahradit daty, která ještě věrněji odrážejí situaci na českých silnicích. Informace o střetech se zvěří se nyní získávají (…) také z podkladů tísňové linky 158, kam mají motoristé povinnost srážky se zvěří hlásit,“ vysvětluje Michal Bíl, odborník na střety se zvěří z Centra dopravního výzkumu.
Riziko srážky se zvěří je výrazně větší v noci než ve dne – za zmíněné období došlo za tmy k 57 % všech srážek. Přitom v noci lidé najezdí méně vozokilometrů než přes den. Zhruba 13 % připadá na svítání a soumrak a zbytek se odehrál za denního světla. „Z našich statistik plyne, že s největší pravděpodobností se řidiči setkají se srnčí zvěří (80 % případů) a s divokými prasaty (kolem 10 %),“ doplňuje Bíl.
Nejvyšší riziko je na Českobudějovicku
Nejmenšími sledovanými celky Indexu jsou okresy a z nich je největší riziko srážky v okrese České Budějovice. Stalo se tam 434 nehod, což při délce silniční sítě znamená jednu nehodu na 2,5 km. Sledované období má 183 dnů, takže denně se tu stalo v průměru 2,37 nehody.
Na druhém místě skončil okres Benešov ve Středočeském kraji, kde došlo ke 411 nehodám se zvěří, tj. jedna srážka za 2,9 km silniční sítě. Třetí místo v počtu nehod získal okres Mladá Boleslav s 396 nehodami. V četnosti je ovšem na místě prvním – k nehodě se zvěří došlo na každém 2,3 km místní silniční sítě.
Z krajů dopadl nejhůře Zlínský s průměrem jedné srážky na 2,8 km silniční sítě, na druhém konci je Karlovarský s 6,9 km. Co do celkového počtu nehod je to trochu jinak – celkově nejméně, 297, jich má Karlovarský (pomineme-li Prahu s 30 nehodami), ale Zlínský je na čísle 752. Nejvíce srážek se zvěří se stalo ve Středočeském kraji.
|Počet srážek se zvěří (duben–září 2025)
|Kraj
|Počet nehod
|Kilometrů silnic na 1 srážku
|Středočeský
|3116
|3,1
|Jihočeský
|2017
|3,0
|Jihomoravský
|1497
|3,0
|Plzeňský
|1357
|3,8
|Vysočina
|1268
|4,0
|Královéhradecký
|1081
|3,5
|Pardubický
|970
|3,7
|Moravskoslezský
|955
|3,6
|Ústecký
|921
|4,6
|Olomoucký
|853
|4,2
|Zlnský
|752
|2,8
|Liberecký
|518
|4,7
|Karlovarský
|297
|6,9
|Hl. m. Praha
|30
|6,6
|Průměr
|-
|3,6
|Celkem
|15632
|-
|zdroj: Srna Index (Generali Česká pojišťovna)
Co do míst, kde ke srážkám dochází, je zajímavé, že u nehod mimo obec mohou v jednotlivých okresech činit srážky se zvěří až tři pětiny všech zaznamenaných nehod. Za zmínku stojí také odhad celkových škod na zdraví i majetku – má hodnotu 838,17 milionu korun s tím, že největší díl (192,2 milionu korun) připadá na Středočeský kraj, následovaný Jihočeským (104,16 milionu korun) a Jihomoravským (71,6 milionu korun).
Co dělat po srážce se zvěří?
Při srážce se zvěří se postupuje stejně jako při každé jiné nehodě. Zapněte výstražné dvojblinkry a 50 metrů za vůz (100 m na dálnici) – nebo tam, kde to má smysl, např. před horizont – postavte výstražný trojúhelník. Pak následuje volání záchranné službě, došlo-li ke zranění osob, a policii – tu je nutno zavolat ke srážce se zvěří vždy. Policie mimo jiné vyrozumí správce příslušné honitby, který přijede a o zvěř se postará.
Je-li to možné, přesuňte se (se všemi, kdo jeli v autě) za svodidla či co nejdéle od vozovky, pochopitelně ve výstražných vestách, a zavolejte svou pojišťovnu, příp. linku pomoci řidičům 1224, je-li nutný odtah nepojízdného vozidla.
Zraněnou zvěř ze silnice sami neodklízejte, protože může způsobit zranění ona vám, není-li mrtvá. Navíc se zbytečně vystavujete vysokému riziku od ostatních účastníků provozu. V žádném případě není možné si sraženou zvěř ponechat, právo manipulace mají myslivci a ponechání si zvířete by z pohledu zákona mohlo být hodnoceno jako pytláctví.
zdroj: Generali Česká Pojišťovna