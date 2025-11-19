Srážek se zvěří přibylo. Kde je riziko nejvyšší?

Předplatné
SRNA Index Generali České pojištovny
Marek Bednář
Marek Bednář
Počet srážek se zvěří se za půl roku dostal poprvé nad 15 tisíc, uvádí Srna Index, a to v něm nejsou zahrnuty nejrizikovější měsíce, v nichž se nacházíme právě teď. Zčásti za tím však stojí změna metodiky.

Podle policejních statistik se od dubna 2025 stalo jen 652 srážek se zvěří – ovšem za takto krásně nízkým číslem stojí změna metodiky. Realita je o dva řády jinde, uvádí Generali Česká pojišťovna v rámci pololetního Srna Indexu.

Konkrétně za poslední sledované období, tedy od dubna do září 2025, došlo k 15.632 srážkám se zvěří. To znamená v průměru 85,4 srážky denně. Celkové číslo se tak poprvé přehouplo přes 15 tisíc, a to ve sledovaném období nejsou zahrnuty dva nejrizikovější měsíce – říjen a listopad. „Podzimní a zimní měsíce jsou typické vyšší aktivitou divoké zvěře a brzkým stmíváním. To jsou nejzásadnější faktory, které zvyšují riziko střetu vozidla se zvěří,“ uvádí policie na svém webu.

„Přišli jsme o jeden ze zdrojů, dokázali jsme ho však nahradit daty, která ještě věrněji odrážejí situaci na českých silnicích. Informace o střetech se zvěří se nyní získávají (…) také z podkladů tísňové linky 158, kam mají motoristé povinnost srážky se zvěří hlásit,“ vysvětluje Michal Bíl, odborník na střety se zvěří z Centra dopravního výzkumu.

Riziko srážky se zvěří je výrazně větší v noci než ve dne – za zmíněné období došlo za tmy k 57 % všech srážek. Přitom v noci lidé najezdí méně vozokilometrů než přes den. Zhruba 13 % připadá na svítání a soumrak a zbytek se odehrál za denního světla. „Z našich statistik plyne, že s největší pravděpodobností se řidiči setkají se srnčí zvěří (80 % případů) a s divokými prasaty (kolem 10 %),“ doplňuje Bíl.

Nejvyšší riziko je na Českobudějovicku

Nejmenšími sledovanými celky Indexu jsou okresy a z nich je největší riziko srážky v okrese České Budějovice. Stalo se tam 434 nehod, což při délce silniční sítě znamená jednu nehodu na 2,5 km. Sledované období má 183 dnů, takže denně se tu stalo v průměru 2,37 nehody.  

Na druhém místě skončil okres Benešov ve Středočeském kraji, kde došlo ke 411 nehodám se zvěří, tj. jedna srážka za 2,9 km silniční sítě. Třetí místo v počtu nehod získal okres Mladá Boleslav s 396 nehodami. V četnosti je ovšem na místě prvním – k nehodě se zvěří došlo na každém 2,3 km místní silniční sítě.

Z krajů dopadl nejhůře Zlínský s průměrem jedné srážky na 2,8 km silniční sítě, na druhém konci je Karlovarský s 6,9 km. Co do celkového počtu nehod je to trochu jinak – celkově nejméně, 297, jich má Karlovarský (pomineme-li Prahu s 30 nehodami), ale Zlínský je na čísle 752. Nejvíce srážek se zvěří se stalo ve Středočeském kraji.

Počet srážek se zvěří (duben–září 2025)
KrajPočet nehodKilometrů silnic na 1 srážku
Středočeský31163,1
Jihočeský20173,0
Jihomoravský14973,0
Plzeňský13573,8
Vysočina12684,0
Královéhradecký10813,5
Pardubický9703,7
Moravskoslezský9553,6
Ústecký9214,6
Olomoucký8534,2
Zlnský7522,8
Liberecký5184,7
Karlovarský2976,9
Hl. m. Praha306,6
Průměr-3,6
Celkem15632-
zdroj: Srna Index (Generali Česká pojišťovna)

Co do míst, kde ke srážkám dochází, je zajímavé, že u nehod mimo obec mohou v jednotlivých okresech činit srážky se zvěří až tři pětiny všech zaznamenaných nehod. Za zmínku stojí také odhad celkových škod na zdraví i majetku – má hodnotu 838,17 milionu korun s tím, že největší díl (192,2 milionu korun) připadá na Středočeský kraj, následovaný Jihočeským (104,16 milionu korun) a Jihomoravským (71,6 milionu korun).

Co dělat po srážce se zvěří?

Při srážce se zvěří se postupuje stejně jako při každé jiné nehodě. Zapněte výstražné dvojblinkry a 50 metrů za vůz (100 m na dálnici) – nebo tam, kde to má smysl, např. před horizont – postavte výstražný trojúhelník. Pak následuje volání záchranné službě, došlo-li ke zranění osob, a policii – tu je nutno zavolat ke srážce se zvěří vždy. Policie mimo jiné vyrozumí správce příslušné honitby, který přijede a o zvěř se postará.

Je-li to možné, přesuňte se (se všemi, kdo jeli v autě) za svodidla či co nejdéle od vozovky, pochopitelně ve výstražných vestách, a zavolejte svou pojišťovnu, příp. linku pomoci řidičům 1224, je-li nutný odtah nepojízdného vozidla.

Zraněnou zvěř ze silnice sami neodklízejte, protože může způsobit zranění ona vám, není-li mrtvá. Navíc se zbytečně vystavujete vysokému riziku od ostatních účastníků provozu. V žádném případě není možné si sraženou zvěř ponechat, právo manipulace mají myslivci a ponechání si zvířete by z pohledu zákona mohlo být hodnoceno jako pytláctví. 

Video placeholder
Kurz bezpečné jízdy na Polygonu Most • Zdroj: Svět motorů

zdroj: Generali Česká Pojišťovna

