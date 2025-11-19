Nový elektrický Renault Trafic přiváží revoluci. Má 800 voltů, ale co ten prostor?
Renault odhalil nový Trafic E-tech na vlastní elektrické platformě s 800 volty a slušným dojezdem, ale s citelně menším nákladovým prostorem. Ve výrobě bude však až za rok.
Renault Trafic je na trhu dodávek stálicí už od 80. let minulého století. V poslední generaci – přišla v roce 2014, ale její design je pořád v podstatě evolucí té druhé, vyráběné od roku 2001 – už dostal i elektrickou verzi. Právě té, i když je na trhu jen dva roky, Renault čerstvě představil revolučního nástupce.
Kde se může u dodávek konat revoluce, říkáte? Dosavadní elektrický trafic byl přestavbou spalovacího, ten nový má svou vlastní skateboardovou platformu, 800V architekturu a dojezd na papíře o půlku lepší.
Je prvním užitkovým autem vyvinutým na nové platformě pro softwarem definovaná vozidla od Ampere, odnože Renaultu zabývající se elektromobilitou. Softwarem definované vozidlo ale může být trochu problém, pokud se bavíme o dodávce. Tu musí definovat hardware, přesněji hardware za kabinou osádky.
Jak si stojí? Novinka je ze všech stran menší oproti dosavadnímu elektrickému traficu, který stojí na základech spalovací verze. Ve verzi L1 nabídne délku 487 cm (o 21 cm méně), šířku 192 cm (o 3 cm méně) a výšku 189 cm (o 8 cm méně). Zejména ta menší výška umožní vjíždět do parkovacích domů na jihu Evropy, které mají často limit 1,9 m, nikoliv rovné dva metry jako u nás.
Objem nákladového prostoru je 5,1 m3, což je o 0,7 m3 méně než dřív, srovnáme-li verze L1H1; vnitřní rozměry nákladového prostoru zatím na světě nejsou. Renault to v tiskové zprávě nazývá „optimalizovanými rozměry“. Připravovaný elektrický trafic bude mít také prodlouženou verzi L2, která naroste o 40 cm na rozvoru i celkové délce – stejně jako u současné generace – a jeho nákladový prostor pojme 5,8 m3 (o 0,9 m3 méně než dosavadní L2H1). Konkrétní hodnoty rozvoru náprav novinky zatím známy nejsou.
Naopak působivá je užitečná hmotnost – až 1.250 kg je na elektrickou dodávku této velikosti, u níž můžeme předpovídat celkovou hmotnost do 3,5 tuny, opravdu hodně. Dosud trafic E-Tech končil na 1.149 kg. Limit přívěsu současné verze je na 920 kg, u nové je více než dvojnásobný s 2 tunami.
Poprvé zadokolka
Zmíněná skateboardová platforma bude mít již zmíněnou 800V architekturu, která umožní mnohem rychlejší nabíjení než dosud, kdy se trafic E-Tech nabíjel nejvýše 50 kilowatty. Konkrétní výkon ani kapacita baterie zatím není známý, automobilka však slibuje dobití z 15 na 80 % během 20 minut.
To platí pro tu větší baterii, která má podle odhadů Renaultu nabídnout dojezd až 450 km na jedno nabití dle WLTP. Bude mít nikl-mangan-kobaltovou chemii pro její vyšší energetickou hustotu a bude k mání od spuštění prodejů pod označením „long range“.
Menší baterie dostane název „urban range“ a bude mít lithium-železofosfátové složení pro snížení závislosti na vzácných prvcích i nižší cenu. Má vůz dovézt až 350 km daleko; jak rychle se bude nabíjet, zatím není jasné. Automobilka však uvádí, že všechny články se budou vyrábět v Evropě a trakční baterie jako celky budou vznikat ve vlastní továrně Renaultu ve francouzském Sandouville.
Posílí také elektromotor, a to o dvě třetiny na 204 koní a 345 Nm. Hlavním rozdílem však bude pohon zadních, nikoliv předních kol. To kromě lepší trakce zatíženého vozu také zlepšuje manévrovatelnost. Přední kola bez poloos se mohou vytočit do většího úhlu, takže automobilka slibuje průměr otáčení stejný jako u malého clia – 10,3 metru.
Už v základu také bude mít funkcionality V2G a V2L, tedy se správným „chytrým“ wallboxem dodávat energii do sítě a také napájet elektrospotřebiče přímo ze své baterie.
Přední světlomety jsou v nové karoserii uloženy výrazně níže, v nárazníku místo na špičce přídě. Jak bude vůz svítit, zjistíme až při osobním seznámení; dosavadní trafic svítí docela hezky. Blinkry však zůstávají vysoko, těsně pod čelním sklem, a linka, která je spojuje, spolu s logem svítí. Podle automobilky tento designový prvek není zbytečnost – opticky vůz rozšiřuje.
Kabina samozřejmě bude moci být třímístná a palubní deska na to pamatuje – před prostředním místem nevystupuje do prostoru příliš. Vidíme tu porty USB i klasickou 12V zásuvku, bezdrátovou nabíječku mobilů i držáky nápojů úplně dole.
Interiéru dominuje čtvercově působící centrální displej, jehož infotainment nabídne vestavěné služby Googlu včetně Map Google schopných naplánovat i delší trasu se zastávkami na nabíjení. Systém kromě samozřejmého zrcadlení smartphonu také umožňuje stahování aplikací jako Waze či Easypark přímo do vozu.
Displejem je i přístrojový štít, a to poměrně velkým. Volič převodovky je umístěn jako v osobních renaultech vpravo nahoře pod volantem, nad páčkou stěračů. Naopak placku ovládání rádia vpravo dole pod volantem už bohužel nenajdeme, její tlačítka se přesunula na pravé rameno volantu.
Interiér podle automobilky nabídne spoustu úložných prostor – tomu věříme – a dobrý výhled díky zdvojenému A-sloupku s oknem – tomu se věří hůř. O zrcátku WideView na stínítku spolujezdce, které u současných užitkových renaultů poskytuje lepší pohled do mrtvého úhlu, není v tiskové zprávě zmínka.
Trafic E-Tech se bude vyrábět v továrně Renaultu v Sandouville – ovšem až od konce roku 2026. Že tato představená novinka dostane spalovací verzi, je nepravděpodobné, ovšem zprávy o konci současného naftového traficu nemáme. Kvůli omezené použitelnosti elektrických dodávek je pravděpodobné, že zůstane v prodeji paralelně s novou „elektrikou“, příp. dostane novou generaci či velký facelift.
zdroj info, foto, videa: Renault