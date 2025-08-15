Nové Jaecoo E5 vypadá jako Range Rover, ale stojí zlomek. Konkurence je silná!
První elektromobil mladé čínské značky na evropském trhu se inspiroval prémiovým britským SUV. Hlavními soupeři ovšem budou spíše Ford Puma Gen-E, Hyundai Kona či Kia EV3.
Značka Jaecoo se na českém trhu za zhruba pět měsíců velmi slušně etablovala. Díky obrovským slevám v řádu stovek tisíc při letošním uvedení dokázalo Jaecoo 7 oslovil velké množství zákazníků. Za prvních sedm letošních měsíců si tohle docela pohledné SUV se zážehovým i plug-in hybridním pohonem připsalo 231 registrací, což je jen o jeden vůz méně než v případě elektrického crossoveru Kia EV3.
Právě proti ní se postaví menší model čínské značky, která patří do koncernu Chery. SUV Jaecoo E7 ovšem na rozdíl od větší sedmičky dostal pouze elektrický pohon. Jeho základem je elektromotor se 152 kilowatty, který roztáčí výhradně přední kola, a trakční akumulátor s kapacitou 61,1 kWh.
Dynamika čínského vozu není špatná, na stovku potřebuje jen 7,7 sekundy. Ale zamrzí maximální nabíjecí výkon pouze 80 kilowattů, který předpokládá, že drtivou většinu dobíjení budete provozovat doma z wallboxu se střídavým proudem. U stojanu se stejnosměrným proudem se ze 30 na 80 % kapacity baterie přesto dostanete za 27 minut.
Jaecoo E7 je jedním z příkladů, že Číňané se nedávného kopírování designu slavnějších aut zcela nezbavili. Minimálně zezadu totiž novinka připomíná Range Rover Evoque, respektive větší model Velar.
Navzdory zaměření na městský a příměstský provoz se Jaecoo E7 nezalekne ani náročnějšího terénu. Přední nájezdový úhel totiž dosahuje 20 stupňů, zadní dokonce třiceti, což jsou hodnoty téměř identické s Jeepem Avenger, který taktéž nabízí elektrický pohon. Při parkování ale i pohybu mimo zpevněné povrchy se můžete spolehnout na panoramatické parkování s 540stupňovým obrazem, který dokáže auto zobrazit z pozice pozorujícího člověka.
Výbava zahrnuje též systém V2L, díky kterému můžete z akumulátoru napájet menší elektrická zařízení. Praktická je funkce Pet Mode, která udržuje interiér zabezpečený a klimatizovaný, když si například potřebujete na chvíli odskočit a necháte uvnitř svého psa. Takovou vychytávku nabízejí i Tesly či Kia EV5.
Ovládání většiny palubních funkcí probíhá skrze středový displej s úhlopříčkou 12,3“, tlačítek na palubní desce najdete minimum. Výhodou je 35 litrů objemu ve schránkách v interiéru, zavazadelník pobere slušných 480 až 1180 l.
Známá je zatím pouze cena na britském trhu, kde základní provedení Pure startuje na částce 27.505 liber (asi 780 tisíc korun). Za vyšší linii Luxury si zájemci připlatí tři tisíce liber, což je asi 85.000 Kč.
Zdroj: Autoexpress, video: auto.cz , foto Jaecoo