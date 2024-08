Finská rallye v cíli: Ogier vyhrál, Rovanperä boural v předposlední zkoušce

Poslední den soutěže byly na programu závěrečné čtyři rychlostní zkoušky v celkové délce 41,66 kilometrů. Vzhledem k novému systému bodování, který platí od letošní sezony, byly ve hře také body pro nejlepších sedm za samostatnou klasifikaci v nedělních erzetách. A k tomu samozřejmě také závěrečná Power Stage, kde získává pět nejrychlejších od pěti do jednoho bonusového bodu.

Kámen si postavil hlavu

Na začátku nedělního programu vedl obhájce titulu Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) o 44,2 sekund před týmovým kolegou Ogierem. Rovanperä vyhrál první dva testy dne a zvýšil svou převahu na 45,8 sekundy a směřoval ke své první výhře a současně k prvnímu místu pro finského pilota po sedmi letech čekání. Pak však přišel závěr RZ19 (14,27 km), kde byl na mezičasech Rovnperä nejrychlejší, ale jeho šance skončily 640 metrů před cílem zkoušky. V levé zatáčce trefil uvolněný kámen a náraz poslal jeho yaris mezi stromy.

„Měli jsme všechno pod kontrolou a tohle byla vlastně poslední zatáčka na této zkoušce. Byla tam zařazená čtyřka, a když jsem viděl ten velký kámen, nebyla šance se mu vyhnout. Narazili jsme do něj a vymrštilo to celé auto ze silnice,“ vysvětlil třiadvacetiletý Fin situaci a smutněn dodal: „Je to dost neuvěřitelný pocit, neudělali jsme za celý víkend nic špatně. Měli jsme obrovský náskok a šli si pro vítězství. Zdá se, že tuto rallye prostě nemůžu vyhrát.“ Rovanperä vyhrál předchozí dva podniky v Polsku a Lotyšsku, kde jezdci dosahovali podobně vysokých rychlostních průměrů stejně jako ve Finsku. Na hattrick to bohužel tentokrát Kalle Rovanperä nedotáhl.

Evans zahodil auto do lesa

Pro tovární tým Toyota, který má v centru letošní soutěže v Jyväskylä své sídlo, to však nebyla jediná pohroma. O další se postaral rovněž na devatenácté erzetě Elffyn Evans. Na výjezdu z první zatáčky po startu byl příliš rychlý, na následné rovince se pokusil situaci zvládnout, ale nepodařilo se mu to a o stromy totálně zničil zadní část svého yarisu. „Auto bylo více neotáčivé než v předchozím průjezdu tímto místem. Pak přišla moje možná přehnaná korekce volantem a odpálilo nás to do příkopu na druhé straně silnice,“ vysvětloval Evans situaci. Po sobotních problémech s prasklou přední poloosou a převodovkou, si po nedělní nehodě výrazně zkomplikoval boj o titul mistra světa.

Vítězství a největší porci bodů si ze severu Evropy odváží osminásobný mistr světa Sébastien Ogier, který letos absolvuje pouze omezený program. Z devíti letošních soutěží startoval v šesti, tři vyhrál a třikrát skončil na druhém místě. „Je těžké se usmívat. Výhra ve Finsku je vždy příjemná, ale za těchto okolností z ní moc radost nemám. Je mi líto Kalleho, který měl celý víkend úžasné tempo a to, co ho potkalo, je zkrátka smůla. Sám jsem podobné situace zažil, takže si umím představit, jak mu asi je. Navíc jsme jako tým přišli o důležité body, což je hodně mrzuté,“ prohlásil Ogier.

Pochvala pro šéfa i juniora

Za pozornost určitě stojí čtvrté místo domácího Samiho Pajariho, který debutoval s vozem kategorie Rally1. Na třetí erzetě se štěstím ustál kontakt se stromy a odneslo to jen poškozené zadní křídlo. V sobotu si připsal první vyhranou zkoušku a v neděli se ocitl mimo trat. Naštěstí na louce odkud se vrátil po patnácti sekundách zpět na trať. „Musím moc poděkovat týmu Toyota. Snažil jsem si to užít, jak to jen šlo a doufám, že se do vozu Rally1 brzy vrátím,“ prohlásil dvaadvacetiletý Fin.

Na jeho startu měl podíl také šéf továrního týmu Jari-Matti Latvala, který však tentokrát své podřízené neřídil, ale s yarisem kategorie Rally2 závodil. Dojel celkově na šestém místě a druhý v kategorii WRC2. „Očekával jsem, že budeme vepředu. Možná bych mohl řídit častěji, ale musím se zeptat svého šéfa (úsměv). Pro Toyotu to však byl špatný den, ale i takový je bohužel někdy motosport,“ uvedl Latvala.

Osmnácté místo obsadil při své čtrnáctém startu na této soutěži Martin Prokop (Škoda Fabia RS Rally2) navigovaný Michalem Ernstem. „Mám radost, že jsme zdárně v cíli a užili jsme si to se vším všudy včetně památné Ouninpohjy. Počasí se hodně měnilo, často hustě pršelo a na druhých průjezdech to bylo hodně znát. Poznal jsem, jak mladí kluci tady dokáží letět. V hlavě mají nakoukané onboardy, zatímco já pořád spoléhám na klasický rozpis v tréninku. Každopádně chci poděkovat skvělé práci týmu M-Sport,“ řekl Martin Prokop.

Průběžné pořadí (po RZ20 z RZ20)

1. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) 2:25:41,9; 2. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) +40,1; 3. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Puma Rally1 Hybrid) +1:04,1; 4. Pajari, Mälkönenová (Fin./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) +1:54,5; 5. Solberg, Edmondason (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) +8:15,5; 6. Latvala, Hänninen (Fin./Toyopta GR Yaris Rally2) +8:54,5; 7. Joona, Hussiová (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +9:29,4; 8. Heikkilä, Temonen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +8:32,0; 9. Grjazin, Alexandrov (Bul./Citroën C3 Rally2) +9:51,2; 10. Linnamäe, Morgan (Est., Brit./Toyota GR Yaris Rally2) +10:07,0; 11. Korhonen, Viinikka (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +10:47,5; 12. McErlean, Fulton (Irl./Škoda Fabia RS Rally2) +11:26,3; 13. Rossel, Barral (Fr./Citroën C3 Rally2) +11:34,6; 14. Virves, Lesk (Est./Škoda Fabia RS Rally2) +12:48,8; 15. Solans, Sanjuan (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +13:02,6; 16. Asunnmaa, Männisenmäkki (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +13:09,0; 17. Korhola, Virtanen (Fin./HyundaI i20 N Rally2) +13:13,1; 18. Prokop, Ernst (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) +14:08,1; 19. Raitanen, Vaaleri (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +14:31,0; 20. Kauppinen, Karttunen (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +15:43,2; … 41. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) +51:44,8; 43. Lappi, Ferm (Fin./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) +54:57,9; 49. Munster, Loukka (Lux., Bel./Ford Puma Rally1 Hybrid) +1:01:52,1.

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí (po 9 ze °13 rallye)

Jezdci: 1. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) 168 bodů; 2. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) 141; 3. Tänak (Est./Hyndai i20 Rally1 Hybrid) 137; 4. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) 132; 5. Fourmaux (Fr./Ford Puma Rally1 Hybrid) 119; 6. Rovanperä (Fin./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) 86; 7. Katsuta (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) 76; 8. Lappi (Fin./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) 33; 9. Mikkelsen, Eriksen (Nor./Hyundai i20 Rally1 Hybrid) 29; 10. Sordó (Šp./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) 27; 10. 23; 11. Pajari (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 26; 12. Munster (Bel./Ford Puma Rally1 Hybrid) 23; 13. Solberg, (Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) 22; 14. Sesks (Lotyš./Ford Puma Rally1 Hybrid) 22; 15. Grjazin (Bul./Citroën C3 Rally2) 12; 16. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 7; 17. Latvala (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 6; 18. Greensmith (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 6; 19. Solans (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) 6; 20. Joona (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) 5; 21. Kajetanowicz (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) 5; 22. Linnamäe (Est./Toyota GR Yaris Rally2) 5; 23. Heikkilä (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 4; 24. Korhonen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 3; 25. López (Šp./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 26. McErlean (Irl./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 27. Serderidis (Řec./Ford Puma Rally1) 2; 28. 27. Prokop (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 1.

Značky: 1. Hyundai 395 bodů; 2. Toyota 375; 3. Ford 207.

Vedení v soutěži: Rovanperä 57, Ogier 27, Neuville 25, Evans 12, Lappi 12, Mikkelsen 7; Katsuta 6, Tänak 6.

Vítězové RZ: Rovanperä 46, Neuville 39, Ogier 26, Tänak 20, Evans 13, Katsuta 9, Fourmaux 5, Lappi 5, Sordó 3, Mikkelsen 3, Sesks 2, Linnamäe 1, Pajari 1.

Výsledky jsou neoficiální.