Alfa Romeo chce nabídnout větší SUV, konkurovat mají BMW X5 a X7

Alfa Rome nedávno rozšířila svou nabídku o kompaktní SUV model Tonale, od kterého má poměrně velká očekávání. Jenže tím ambice italské značky, která by měla v nabídce Stellantis patřit k prémiovým, rozhodně nekončí. V plánu jsou totiž i větší modely.

„Nikomu předtím jsme to neřekl, ale pokud chceme být globální prémiovou značkou Stellantis, a protože každý ve světě zná naší značku, chtěl bych dostat na trh high-end SUV,“ uvedl Jean-Philippe Imparato, CEO značky Alfa Romeo, v rozhovoru pro magazín AutoWeek.

Ve svých vizích byl navíc Imparato i poměrně konkrétní. „Míříme na nejvýdělečnější segment, proti modelům jako BMW X5, X6 nebo X7,“ uvedl šéf značky, která má společně s Maserati a DS Automobiles představovat prémiovou část společnosti Stellantis.

Není to přitom poprvé, co Imparato hovoří o rozšiřování nabídky SUV modelů Alfa Romeo. Již v minulém roce totiž naznačil, že nás čeká ještě menší SUV, které bude zařazeno pod modelem Tonale. A pravděpodobně bude elektrické. Tento model by pak měl být součástí pěti novinek, které chce automobilka představit do roku 2026.

Imparato sice k novým modelům neprozradil nic konkrétního, přesto alespoň naznačil, že bychom se novinek mohli dočkat kolem roku 2027. Tím se ovšem nabízí otázka, jakými pohonnými systémy vlastně budou vozy osazeny. Skupina Stellantis totiž plánuje, že kolem roku 2030 bude v Evropě prodávat elektrické modely.