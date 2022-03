Designér futuristickým konceptem ukazuje představu budoucnosti Alfy Romeo

Mít dva modely, z nichž je jen jedním oblíbené SUV, může být cesta do pekel. Vedení značky Alfa Romeo si to snad uvědomilo a na scénu přichází menší SUV Tonale, které doplňuje dosavadní SUV Stelvio a sedan Giulia. V našem nedávném článku jsme zmínili, že s novým modelem čeká Alfa Romeo až zdvojnásobení celkových prodejů značky. Budeme tomu samozřejmě fandit, protože si přejeme, aby ikonické automobilky, jakou Alfa Romeo bezpochyby je, prosperovaly a udržely se na čím dál nabitějším trhu.

Jak vypadá nový crossover Tonale, už víme. Jak by však mohlo vypadat další směřování Alfy? Nad touto představou pracoval pár desítek hodin designér Klaus Dahlenkamp. Výsledkem je futuristický EV koncept Alfy Romeo, který Dahlenkamp nepojmenoval.

Koncept se může pochlubit velmi agresivní siluetou, kterou by mohly závidět leckteré supersporty. Hádáme, že by takový koncept měl velmi nízký odpor vzduchu, což je u EV modelů jeden z hlavních cílů, kterého se snaží automobilky kvůli co nejvyššímu dojezdu docílit. Zajímavostí je, že koncept nemá dveře. Dahlenkamp se ke svému konceptu blíže nevyjádřil, proto se jen můžeme domnívat, zda se do vozu dostanete sklopením střechy nebo úplně jiným způsobem. Absence dveří není jedinou zvláštností, chybí zde totiž i boční okna.

Dalším aerodynamickým prvkem jsou nepochybně “křidélka” místo zpětných zrcátek. Je zřejmé, že by takový koncept měl digitální zrcátka uvnitř vozu. Dahlenkamp koncept osadil ikonickými disky z předchozích i současných modelů značky. Skleněná střecha se táhne až do zadní části vozu. Pod skleněnou střechu umístil Dahlenkamp malou ploutvičku. Design zadní částí konceptu podtrhuje nápis “Alfa Romeo”, tenká linie zadních světel a také atrapa difuzoru s “véčkovým” výřezem.

Vzhledem k tomu, že se na konceptu objevuje několik řešení, která jsou v rozporu s legislativou, se tato studie určitě nikdy nedočká sériové výroby. Pokud by si však designéři Alfy vzali z tohoto konceptu od Klause Dahlenkampa alespoň trochu inspirace, mohly by vozy Alfa Romeo v příštích letech vypadat velmi zajímavě.

Autor: Dominik Kovář