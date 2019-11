Alfa Romeo Giulia 2.0 GME – Navždy krásná, navždy exkluzivní

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Z mého okolí se na Giulii snášela kritika za lacinější materiály uvnitř. Osobně jsem ale takový pocit neměl, minimálně ne ten, kdy vás láce vyloženě praští do očí. Jednotlivé prvky kabiny jsou vzhledné a ovládání intuitivní. Jestli sem nějaký materiál nepatří, pak snad jen nevzhledný plast kolem voliče samočinné převodovky. V rámci připravovaného faceliftu se to ale má změnit…

Celkové nadšení neopadne ani v interiéru, Alfička si vás získá na první sednutí. Sedí se tu sportovně nízko, všechno kolem vás je tak nějak blízko, takže to spíše než klasickou kabinu připomíná závodní kokpit. Moc dobře si vzpomínám na srovnávací test s Mazdou 6, do které jsem přesedl právě z Giulie a říkal jsem si, jak obrovský rozdíl v sezení to je, i když se obě auta orientují na řidičský požitek. Tohle se Italům vážně povedlo! Skvělému sezení dopomáhají i tužší sedačky, které ale mají výrazné boční vedení a v zatáčkách vás podrží. Navíc jsou vcelku naddimenzované, takže i když se celé tohle pracoviště tváří tak nějak kompaktně, poskládají se sem i urostlí jedinci.

Přitom právě Giulia a Stelvio měly být ty modely, které odstartují velký návrat italské automobilky na scénu. Snad se to povede s druhou vlnou novinek, jíž můžeme očekávat v příštích letech. Vlajkonošem této éry by se mělo stát sériové kompaktní SUV vycházející z působivého konceptu Tonale. Tak snad to tentokrát vyjde!

Motor, jízdní vlastnosti

Benzin pro smrtelníky

Ne že by snad 2,9litrový šestiválec s výkonem 375 kW (510 k) nebyl megalákadlem této Alfy, to už se ale dostáváme do sfér, kde na pořízení budete potřebovat téměř 2,2 milionu korun. Machi to trefně pojmenoval, když Giulii QV větral na okruhu: Prodejte barák a kupte si alfičku! To ještě více podtrhovala varianta Nring, která se orientovala na ryzí okruhové dovádění a byla o další milion dražší. Dnes už byste ji ale v ceníku hledali marně.

Chceme tedy Giulii spalující benzin, ale s nějakou rozumnější cenovkou. V takovém případě máme jednu, respektive dvě možnosti. V obou případech je řeč o dvoulitrovém přeplňovaném čtyřválci GME, který si už prošlapal cestu do jiných modelů koncernu FCA. Proč že tu jsou dvě možnosti? Pořídit totiž můžete variantu s výkonem 147 kW a pohonem zadních kol, případně sáhnout po silnější verzi s 206 kW, jež se pojí výhradně se čtyřkolkou. Slabší verze se tak tak vejde pod milion korun. Ta silnější, která nám dělala společnost, se pojí s vyšší výbavou a stojí něco přes 1,3 milionu korun.

Dvoulitr v testovaném exempláři disponuje výkonem 206 kW (280 k) v 5250 otáčkách a 400 newtonmetry točivého momentu od 2250 otáček. Na stovce je tato Giulia za 5,2 sekundy a pokračovat může maximální rychlostí až 240 km/h. To jsou hodně slušné parametry, vzhledem k tomu, že je stále řeč o základní benzinové jednotce. Všechny motorizace včetně 2,2litrových turbodieselů se už dnes pojí s osmistupňovou samočinnou převodovkou ZF.

Ani čtyřválci nechybí po nastartování jadrnější projev, který je předzvěstí sportovního svezení. Od této Giulie nečekejte žádné chuligánské plivání od výfuku, to si schovává až pro verzi QV, i tak je ale celkový zvukový doprovod příjemný. Motor se rychle zvedá už z nejnižších pater otáček, v těch středních letí ručička hbitě nahoru a klidně pokračuje až přes šest tisíc, což jen podtrhuje celkovou hravost pohonné jednotky, jež se náramně doplňuje s osmistupňovým automatem. Ten v ostrém tempu sází kvalty hladce, případně nechá práci na vás, když začnete stupně střídat prostřednictvím obrovských kovových pádel za volantem. Giulia ale není jen o rychlé jízdě, v klidovém režimu to může být komfortní přepravník, který při konstantní devadesátce točí 1500 otáček, dálničních 130 km/h posune ručičku lehce nad dva tisíce.

Od jízdního stylu se odvíjí rovněž spotřeba. Když půjdete nízkému apetitu naproti, dostanete se na hodnoty kolem osmi litrů. S takovým autem vás to ale příliš dlouho bavit nebude, takže počítejte s průměrem někde kolem deseti, jedenácti litrů. Při ryzí sportovní jízdě bude auto ještě užranější, to už si ale připravte kalkulačku a pečlivě sledujte dotankované palivo. Palubní počítač totiž informuje jen o spotřebě do 15 litrů, víc neukáže.

Nezklame vás

Alfa Romeo je synonymem sportovního svezení, čehož se automobilka nechtěla vzdát ani v případě Giulie. Konstruktéři se snažili co možná nejvíce zredukovat hmotnost, zároveň s citem pracovali na jejím rozložení. Řada komponent jako zavěšení, dveře, blatníky či kapota jsou z hliníku, hnací hřídel je dokonce karbonová. Ideálnímu poměru rozložení hmotnosti se pomohlo umístěním těžkých komponent co nejblíže středu auta. Právě kvůli tomu nenajdete autobaterii pod kapotou, ale za boční stěnou zavazadelníku.

Opomenout nesmíme paket Výkon, který za 63.000 Kč přidává ještě diferenciál s omezenou svorností a aktivní systém odpružení. Sofistikovaný podvozek se skládá z dvojice příčných ramen se semivirtuální osou řízení vpředu a Alfou patentovaným čtyř a půl prvkovým zavěšením vzadu. Uložení náprav je měkčí, což je nevýhodou na okruhu (nervóznější záď, patrnější náklony karoserie), ale naopak na cestách to přináší kýžený komfort.

Stačí pár zatáček a Alfě dáte rychle zapravdu. V obloucích působí Giulia mimořádně lehkým dojmem, s ochotou se vrhá do zatáček, aniž by bojovala s nedotáčivostí. Auto funguje nejen na hladkých silničkách, ale i méně kvalitních cestách. Ve zhoršených podmínkách vám dodává jistotu pohon všech kol, který je tu řešen mezinápravovou spojkou Magna. Řízení je mimořádně přesné, i když je pravda, že vzhledem k celkové charakteristice auta by mohlo být o něco tužší a dávat ještě více zpětné vazby. Překvapilo mě také celkové odhlučnění. Aerodynamický svist a valivý hluk od kol jsou na minimální úrovni, stejně jako nežádoucí „kopance“ při vymetení velkého výmolu. Podvozek Giulie v nesportovních režimech brnká na komfortní notu, aniž by ztratil něco ze svého sportovního charakteru. To se nám moc líbí!

Zamrzí, že u auta s takovým charakterem nejde nijak omezit stabilizace, což platí pro všechny motorizace. Jen QV dovoluje stabilizaci zcela vypnout v jízdním režimu Race. Zkrátka buď a nebo, nic mezi tím. Se základním benzinem ale můžeme na něco takového zapomenout, což zamrzí hlavně zákazníky, kteří sáhli po slabší verzi s pohonem zadních kol. Nebyl by to až takový problém, kdyby se ale stabilizace nehlásila o slovo tak často, což umí jinak perfektní jízdní zážitek otrávit.