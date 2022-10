Alfa Romeo modernizovala Giulii a Stelvio. Novinkou je edice Competizione

Sedan Alfa Romeo Giulia je tu s námi od roku 2015, SUV Stelvio pak od roku 2016. Přestože oba vozy stále vypadají dobře, na nějakou tu modernizaci už mají nárok. Alfa Romeo naštěstí zvolila citlivý přístup a změny jsou decentní. Novinkou je speciální edice Competizione.

Jak Giulia, tak Stelvio mají poupravenou výplň čelní masky a dvou otvorů po jejích stranách. Největší změnou na přídi je však nová grafika světlometů, která má oba modely vizuálně více přiblížit novému členovi rodiny, modelu Tonale. Adaptivní světla jsou navíc plně LED a disponují technologií matrix. Drobného osvěžení se rovněž dočkala zadní světla, ke kterým automobilka sděluje pouze to, že u Giulie mají čiré překrytí a v případě Stelvia kouřové.

Uvnitř na budoucí majitele čeká přístrojový panel s typicky tvarovanou kapličkou, v níž však místo našel nový 12,3palcový TFT displej. Pro něj jsou připraveny tři možnosti zobrazení údajů, které Alfa Romeo nazývá Evolved, Relax a Heritage. První jmenovaný můžeme považovat za jakýsi základ obsahující řadu doplňkových informací o vozidle či jízdě, přičemž druhé zobrazení dává přednost jednoduchosti před množstvím informací a třetí obsahuje vzhledové odkazy na historické modely značky.

Modely Giulia i Stelvio jsou vybaveny infotainmentem podporujícím on-line funkce a služby Alfa Connect, stejně jako možnost aktualizace vzduchem (OTA updates). A ať už máte na NFT názor jakýchkoliv, po Tonale se digitálního „certifikátu“ dočkaly také oba starší modely. Alfa Romeo vyzdvihuje jeho užitečnost při zápisu servisních úkonů a dalších podstatných údajů souvisejících s provozem vozidla. To pak má například zvýšit důvěryhodnost auta při následném prodeji.

Oba faceliftované modely budou k dostání ve dvou výbavových stupních: Super a Ti. Nástavbou pro výbavu Super je sportovně orientovaný balíček Sprint, zatímco spíše na eleganci zaměřenou výbavu Ti lze rozšířit o paket Veloce, čímž vznikne nejsportovnější provedení modelů – tedy v rámci jejich standardní podoby.

Nepříliš jednoznačná je tisková zpráva v oblasti motorizací. Hovoří o příchodu nové základní vznětové jednotky, ale uvádí k ní jen výkon 160 koní a skutečnost, že bude pohánět kola zadní nápravy. Dále zmiňuje, že v nabídce budou modely také s pohonem všech kol, a to v kombinaci se zážehovým motorem o výkonu 280 koní a vznětovým motorem o výkonu 210 koní. Z této formulace to vypadá, jako by se ostatní motorizace z nabídky vytratily. V případě Giulie i Stelvia by to znamenalo vypuštění 2,2litrového dieselu o výkonu 210 koní a 2,0litrového benzínu o výkonu 200 koní.

S modernizací obou modelů přichází také nová speciální edice, pro niž automobilka zvolila označení Competizione. Základem je výbava Veloce (tedy nově výbava Ti s paketem Veloce) a na výběr bude ze všech dostupných motorizací. Karoserie vozů ve speciální edici Competizione jsou lakovány šedým odstínem Moon Light v matném provedení a brzdové třmeny jsou lakovány červeně. Kola výrobce popisuje pouze u modelu Stelvio, který dostává 21palcové disky z lehké slitiny. Z vnějšku je možné speciální edici rozpoznat také podle nápisů Competizione na bocích.

Uvnitř vozů z edice Competizione se nachází čalounění černou kůží, a to včetně vrcholu palubní desky, s nímž kontrastuje červené prošívání. Na předních opěrkách hlavy se nachází název edice, boční okna jsou zatmavená a celek završuje audiosystém Harman/Kardon. Ve výbavě pak nechybí ani podvozek s aktivním odpružením.

Bližší informace ani ceny automobilka zatím nezveřejnila. Modernizovaná podoba modelů Giulia i Stelvio bude zákazníkům dostupná od února 2023, přičemž české zastoupení značky upozorňuje, že dostupnost na našem trhu může být odlišná. Počítejte tedy s případným zpožděním příchodu novinek do Čech.