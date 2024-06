Alpiny B3 a B4 mají po modernizaci. Verze GT mají o 1 koně méně než BMW M3

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

BMW během prvních letošních měsíců modernizovalo řady 3 a 4 a to včetně sportovních modelů M3 a M4. Po nedávném odhalení faceliftu úspěšné „M-trojky“ se právě teď odhaluje i to nejlepší od bavorské značky, co si můžete koupit, i když to mnichovská továrna nevyrábí sama. Dvorní tuner Alpina, v Německu uznaný jako samostatná automobilka, právě odhaluje vylepšené modely B3 a B4 ve verzích GT, jež vychází ze standardních bavoráků.

Novinky od Alpiny už tradičně vycházejí z modelů M Performance, obchodně pojmenovaných M340i a M440i, a jsou konkurencí vrcholným sportovním modelům od divize BMW M. Obě novinky s modelovým označením GT navíc v nabídce značky nahrazují obyčejné verze B3 a B4 a přinášejí i významné zvýšení maximálního výkonu.

Srdcem obou modelů je přeplňovaný třílitrový řadový šestiválec, kterému továrna zvýšila sílu o 35 koní na výsledných 389 kW (529 koní). To nepochybně není náhoda, protože novinky jsou o pouhého jednoho koně slabší než modernizované verze modelů M3 a M4 s maximálním výkonem 390 kW (530 koní). Alpina se totiž už v roce 2022 oficiálně stala další značkou německého koncernu BMW Group.

BMW se tak snaží ponechat „eMkové“ modely tím nejlepším z nabídky, ačkoli oproti novým alpinám mají nižší točivý moment. Zatímco oba modely M3 a M4 disponují nejvyšší silou 650 newtonmetrů, exkluzivnější alpiny vyvinou až 730 newtonmetrů. Standardem obou modelů GT pak je osmistupňový automat ZF a pohon všech kol.

S akcelerací z 0 na 100 km/h za 3,4 sekundy je sedan Alpina B3 GT po modernizaci o 0,2 sekundy rychlejší, a navíc je o desetinu vteřiny rychlejší než tovární BMW M3 Competition xDrive. Kombi Alpina B3 GT Touring a čtyřdveřové kupé Alpina B4 GT Gran Coupé pak zrychlují z 0 na 100 km/h za 3,5 vteřiny, stejně jako originální „M-trojka“. Maximální rychlost sedanu je 308 km/h, čtyřdveřové kupé a kombík zvládají „jen“ 305 km/h.

Nové alpiny se budou prodávat výhradně v Evropě a nejlevnější volbou je základní sedan B3 GT se základní cenou 101.700 eur (cca 2,5 milionu korun). Za praktičtější kombi B3 GT Touring zaplatíte minimálně 102.900 eur (cca 2,54 milionu korun) a čtyřdveřové kupé B4 GT Gran Coupé začíná od 105.100 eur (cca 1.59 milionu korun).