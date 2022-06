Američané mají smůlu, Mercedes-AMG One nedostane schválení k silničnímu provozu

Po letech čekání a odkladů jsme se dočkali finální podoby Mercedesu-AMG One, šestiválcového hybridního hypersportu o výkonu 782 kW (1.063 k) s pohonem vycházejícím z techniky formule 1. Výroba auta je striktně omezena 275 kusy, přičemž všechny už jsou zamluvené, a to i přes cenovku přesahující 60 milionů korun.

Video se připravuje ...

Postupně mohou začít dodávky zákazníkům. Jenže to má jeden zádrhel. Ve Spojených státech amerických nebude jednoduché vůz registrovat. Zástupci AMG zákazníkům zaslali oficiální informaci: „Zatímco má motor závodní původ, jeho neustálý vývoj a vylepšování nás postavili před obtížné rozhodnutí s ohledem na americký trh. Došli jsme k závěru, že splnění amerických silničních předpisů by ohrozilo výkon a celkový jízdní projev pohonné jednotky z F1, jejíž unikátní charakter jsme chtěli zachovat.“

Pohon Mercedesu-AMG One zajišťuje hybridní soustava, která se skládá z dvojitě přeplňovaného V6 o objemu 1,6 litru a čtyř elektromotorů. V Evropě je pohonná soustava schválená k provozu v běžném silničním provozu především díky extrémně komplikovanému systému čtyř katalyzátorů, dvou keramických katalyzátorů a dvou filtrů pevných částic. Zástupci AMG ve své zprávě neuvádí, co by bylo potřeba ke schválení do amerického provozu, ani jak konkrétně by to ovlivnilo výkon auta.

Přesto existuje jedno potenciální řešení, jak Mercedes-AMG One dostat na americké silnice. Je jím zákon z roku 1999, který umožňuje za účelem představení nebo vystavení importovat a registrovat vozy, které splňují vládní definici historicky či technicky významného vozu.

Pokud by se tímto způsobem podařilo Mercedes-AMG One do USA dostat, majitelé by měli provoz na veřejných komunikacích omezen na 2.500 mil ročně, což je lehce přes 4.000 kilometrů. Protože podobně drahá auta většinou stejně končí ve sbírkách a na silnice se podívají zřídka, pokud vůbec, nájezd 4.000 by mohl být více než dostatečný.