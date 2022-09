Američané v době krize kupují více luxusních a exotických aut

Aktuální hospodářský pokles způsobuje změny v chování spotřebitelů, lidé přizpůsobují nákupní návyky a upravují výdaje v souladu s klesajícím rozpočtem. Obecnou reakcí je využívání slev a výhodných nabídek, což neplatí pro dostatečně zajištěnou třídu společnosti. Bohatá smetánka táhne americký trh luxusního zboží bez ohledu na míru inflace, potvrzuje Consumer News and Business Channel (CNBC). Podle zpravodajského kanálu CNBC milionáři a miliardáři nesdílí spoření, chovají se přesně opačně.

Bez ohledu na recesi hlásí stabilní odbyt Ferrari, Dior, Versace, Louis Vuitton a další ikony snobské vrstvy. „Na těchto symbolech moci v kmenech ultrabohatých stále nesmírně záleží,“ říká Milton Pedraza, zakladatel a generální ředitel Luxury Institute. Potvrdil také, že ve Spojených státech roste poptávka po exotických autech navzdory inflaci a rostoucím úrokovým sazbám. Neohroženým kupcům nevadí ani zvyšování cen luxusních modelů, naopak někteří cítí ještě větší výjimečnost, pokud si mohou dovolit potvrdit dražší objednávku stále stejného zboží.

Posun do prémiového segmentu není trendem poslední doby, proces začal před desítkami let. Více vydělaných peněz živí tendenci kupovat kvalitnější produkty, které jsou obvykle dražší. „Celosvětově uznávané značky vyjadřují sofistikovanost a styl,“ tvrdí osazenstvo McKinsey Center for Future Mobility (MCFM). V jiném článku lidé z MCFM poukazují na předpověď, že i když se mainstreamový trh v podstatě zastavil a do roku 2031 se očekává malé až nulové zlepšení, není to případ luxusních segmentů. Globální poradenská firma v oblasti managementu předpovídá úspěch prémie s mírou růstu v rozmezí od 8 do 14 % ročně.

Soukromí investoři zřejmě očekávají delší trvání obchodní války mezi Čínou a USA, výhledově nepolevuje ani problém s dodavatelským řetězcem a ruské řádění také nepřidá stabilitě aktuální nepříznivé situace paradoxně následované rozšířením blahobytu. Zaopatření šťastlivci hledají výnosné investice, kterými se stávají dobře vybraná vozidla. Speciály nebo kusově omezené edice jistí minimálně udržení hodnoty do dalších let, spíše se očekává výdělek po výhodném prodeji za rok, dva, tři, pět či deset let.

Prominentní automobilky zvládají uspokojit poptávku díky předem přijatým opatřením proti výpadkům subdodavatelů, nedostatek čipů nebo kabeláže tolik neovlivňuje VIP zákazníky jako běžné kupce masově montovaných exemplářů. Prodeje u vlajkových lodí Audi, BMW, Tesly a Mercedesu vykazují historická maxima (17,3 % všech letošních prodejů aut v USA). Modely od Bentley, Ferrari nebo Lamborghini si pořídilo za prvního půlroku 2022 cca 6700 novopečených majitelů. Jen pro představu jde o 35,6% růst prodejů ve srovnání se stejným obdobím roku 2017.