Ferrari F50 po Miku Tysonovi by se mohlo vydražit za neskutečnou cenu

Co se stane, když zkombinujete exkluzivní auto, slavného prvního majitele, nízký nájezd a perfektní stav? Tohle Ferrari F50 by se mohlo prodat za obrovské peníze.

Ferrari si na oslavu svých padesátých narozenin nadělilo vskutku speciální dárek – model F50. Supersport se vyráběl mezi lety 1995 a 1997, během nichž vznikl limitovaný počet 349 kusů. To je tedy oficiální počet, byť některé zdroje hovoří o tom, že jich mohlo být vyrobeno o pár desítek více. Z tohoto počtu se pak do Severní Ameriky, kde se nachází vůz na fotkách, dostalo nějakých 50 až 55 kusů, přičemž některé zdroje opět hovoří o trochu vyšších číslech.

Tak či tak, Ferrari F50 patří k vzácným vozům. Některými je možná neprávem přehlíženo, ale sběratelé moc dobře vědí, co mají. Lacino ef-padesátku rozhodně nepořídíte. A když se v historii nějakého kousku objevuje slavná osobnost, cena vyroste ještě více. Za příklad vezměme exemplář na fotkách, lakovaný tradiční červenou barvou Rosso Corsa, který bude dražen na aukci pořádané ve dnech 19. a 20. srpna letošního roku v rámci blížící se akce Pebble Beach Concours d’Elegance.

V inzerátu společnosti Gooding & Company stojí, že stavba vozu s číslem podvozku ZFFTG46A0S0104220 byla dokončena 13. února 1996. Následně auto zamířilo k prodejci Beverly Hills Sports Cars, odkud putovalo k boxerskému šampionovi Miku Tysonovi. Údajně se jedná o 73. vyrobené Ferrari F50 z oficiálního počtu 349. Popis aukční položky dále uvádí, že jde o jedno z 55 aut původně postavených pro americký trh.

Mike Tyson se ze svého Ferrari těšil do roku 2001, kdy jej vyslal dále do světa. Auto ještě několikrát změnilo majitele, přičemž za celou dobu najelo pouze lehce přes 6.000 mil. Na fotografiích je vidět odometr ukazující 6.193 mil, tedy téměř 9.967 kilometrů. Přestože je škoda, že podobná auta většinu času stojí a nejsou užívána tak, jak by si zasloužila, nízký nájezd znamená vyšší hodnotu. A na to se u sběratelů hraje nejčastěji.

Stávající majitel F50 zavezl k autorizovanému prodejci Ferrari ve Fort Lauderdale, kde na vůz čekal velký servis. Práce zahrnovaly například výměnu spojky a pneumatik, přičemž péči se dostalo také klimatizaci a systému zvedání přední nápravy. Auto zároveň dostalo certifikaci od Ferrari Classiche, kterou dokládá takzvaná červená kniha (Red Book), což znamená, že exemplář odpovídá originálním stavu tak, jak je aktuálně možné. Později byly rovněž odstraněny a oživeny díly pokryté Alcantarou. Za posledního půl roku bylo za práce na autě utraceno téměř 75 tisíc dolarů (1,8 milionu korun).

Než se dostaneme k odhadované prodejní ceně, připomeňme ještě, že Ferrari F50 pohání atmosférický vidlicový dvanáctiválec o objemu 4,7 litru, který skrze šestistupňový manuál a samosvorný diferenciál pohání kola zadní nápravy. Motor produkuje 382 kW (519 k) v 8.000 ot/min a 471 Nm v 6.500 ot/min. Z 0 na 100 km/h Ferrari F50 zrychlí za 3,7 sekundy a maximální rychlost činí 325 km/h. Suchá hmotnost vozu je 1.230 kilogramů, o něž se přední a zadní náprava dělí v poměru 42:58.

Tenhle konkrétní exemplář po Miku Tysonovi byl naposledy k prodeji v roce 2017, kdy aukční dům RM Sotheby’s prodejní cenu odhadoval na 2,2 až 2,4 miliony dolarů, což je v přepočtu dnešním kurzem 52 až 57 milionů korun. Už tehdy byl vůz v perfektním stavu, ale teď má za sebou důkladný servis a certifikaci Ferrari Classiche. Co to i s ohledem na prvního majitele udělalo s cenou? Zdvojnásobilo ji to. V popisu aukční položky společnost Gooding & Company očekává prodejní cenu mezi 4,5 a 5,5 miliony dolarů, tedy mezi 106 a 130 miliony korun.