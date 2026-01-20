Evropská auta přichází o možnost aktivace topení či klimy na dálku
Funkce zpříjemňující zimní rána i letní vedra u statisíců spalovacích vozů končí. Důvodem nejsou poruchy ani šetření nákladů, ale evropská legislativa.
Majitelé některých modelů značky Toyota si v posledních týdnech všimli, že z jejich mobilní aplikace zmizela funkce vzdálené aktivace topení či klimatizace. Přišli tak o možnost nastavení teploty uvnitř vozu na dálku, tento komfortní prvek výrobce vypíná u zhruba 100.000 vozů v Evropě. A Toyota není jediná, tuto problematiku teď budou muset řešit i další výrobci.
Důvodem je právo. U klasických benzínových a většiny hybridních vozů totiž topení/klimatizace na dálku funguje tak, že při aktivaci na dálku nastartuje spalovací motor, který dodává teplo nebo pohání klimatizaci. A právě to je v zemích Evropské unie považováno za nepřípustné.
Motor nesmí jen tak běžet
V Německu jde o zákon § 30 StVO, v Česku potom o zákon č. 361/2000 Sb. Tyto předpisy zakazují provoz motoru bez jasného účelu kvůli emisím, hluku a ochraně životního prostředí v návaznosti na evropské právo. Pokud by motor běžel jen proto, aby se auto vyhřálo na parkovišti, může to znamenat přestupek a pokutu.
Automobilky se tak dostávají do nepříjemné pozice. Vzniká zde riziko právní odpovědnosti výrobce, který by mohl být obviněn, že zákazníky k porušování předpisů přímo navádí. Řešením je proto preventivní krok – funkci jednoduše vypnout.
Plug-in hybridy a elektromobily zůstávají bez omezení, protože v jejich případě se interiér vyhřívá či chladí čistě elektricky, bez nutnosti spouštět spalovací motor. Omezení se netýká ani klasického nezávislého topení.
Odebrání zaplacené funkce
Reakce zákazníků jsou pochopitelně negativní. Funkce byla často součástí balíčku konektivity a digitálních služeb a mnozí ji považovali za samozřejmou součást výbavy. Náhlé vypnutí tak vyvolává pocit, že jim byla odebrána vlastnost, za kterou si nepřímo zaplatili.
Na situaci Toyoty nyní upozornil německý magazín Auto Motor und Sport, ale nejde o ojedinělý případ a podobná omezení řeší i další značky. Digitalizace aut a vzdálené ovládání zkrátka nejsou jen otázkou softwaru a aplikací, ale i legislativy.
Komfortní funkce, které dávají technicky smysl, se mohou snadno dostat do konfliktu s pravidly napsanými v době, kdy mobilní aplikace k autům ještě neexistovaly. A dokud se zákony nepřizpůsobí, budou se výrobci raději držet na bezpečné straně.
Zdroje: Auto Motor und Sport, Toyota