Spalováky že končí? Rolls-Royce V12 tu s námi bude ještě dlouho
Ještě před několika lety se zdálo, že osud dvanáctiválců je zpečetěn. Elektrifikace, emisní normy a politická rétorika vytvořily dojem, že éra velkých spalovacích motorů se neodvratně chýlí ke konci. Jenže realita, jak už to v automobilovém světě bývá, je podstatně složitější. A v případě značky Rolls-Royce Motor Cars dokonce překvapivě konzervativní.
Když tehdejší šéf Rolls-Royce Torsten Müller-Otvös v roce 2021 oznámil, že britská značka definitivně ukončí výrobu spalovacích modelů do roku 2030, působilo to jako jasný signál nekompromisní elektrické budoucnosti. Dvanáctiválcový motor měl zmizet a hybridy byly tehdy označeny za nepřijatelný kompromis. Dnes se s odstupem času ukazuje, že šlo spíše o ideologické než pragmatické rozhodnutí.
Evropská legislativa mezitím prošla výraznou revizí. Původně obávaná norma Euro 7 byla výrazně změkčena a současně došlo i k uvolnění postoje Evropské unie k zákazu prodeje spalovacích vozů po roce 2035.
Výrobci tak dostali více času i prostoru hledat technická řešení, místo aby byli tlačeni k náhlému a plošnému přechodu na elektromobilitu. Právě tento vývoj otevřel Rolls-Royce cestu k zásadnímu přehodnocení plánů.
BMW dalo zelenou V12
Klíčovou roli zde hraje mateřské BMW. Jeho technický ředitel Joachim Post nedávno potvrdil, že mnichovská automobilka hodlá pokračovat ve vývoji šestiválcových, osmiválcových i dvanáctiválcových motorů. A protože Rolls-Royce své pohonné jednotky dlouhodobě sdílí právě s BMW, znamená to jediné: slavný twin-turbo V12 o objemu 6,75 litru nikam nemizí.
Nyní jde o konstrukci, jejíž kořeny sahají do roku 2009, základem jde o motor BMW N74. V kontextu dnešního automobilového světa by se agregát zdál zastaralý. Jenže právě to, co by bylo slabinou u sportovní značky, je u Rolls-Royce výhodou.
Dvanáctiválec nabízí extrémně kultivovaný chod, vysoký točivý moment dostupný už od nízkých otáček a také nízkou hlučnost, kterou menší motory nedokážou zcela zajistit. Luxus značky z Goodwoodu totiž nestojí na maximálním výkonu, ale na pocitu naprosté samozřejmosti pohybu.
Historie navíc hraje jasně ve prospěch V12. Rolls-Royce použil dvanáctiválcový motor už v roce 1936 u modelu Phantom III a od té doby se právě tento typ pohonu stal symbolem absolutního luxusu. Po válce ale sázel na osmiválce. V12 se vrátil až s modelem Silver Seraph, který používal dvanáctiválec BMW M73 z tehdejší 750i/il E38. Současné modely, jako Ghost, Phantom nebo Cullinan, na tuto tradici přímo navazují. Zákazníci, kteří za vůz platí stovky tisíc dolarů, nekupují technologickou novinku, ale kontinuitu vývoje, klid a autoritu – a přesně to jim V12 stále poskytuje.
Spalováky i elektro
Rolls-Royce už má ve své nabídce plně elektrický model Spectre, který značce umožňuje plnit emisní cíle a současně si ponechat spalovací motor tam, kde dává smysl. Model však vykazuje extrémní ztrátu hodnoty na trhu ojetých vozů, není zkrátka nejlepší investicí.
Výsledkem je strategie na obě strany. Elektromobily budou oslovovat klienty otevřené nové technice, zatímco dvanáctiválec zůstane exkluzivní volbou pro ty, kteří chtějí to nejlepší z tradičního pojetí luxusu. V12 tak nebude masovou záležitostí, ale pečlivě udržovaným symbolem značky.
A tak se ukazuje, že zprávy o konci spalovacích motorů byly přinejmenším předčasné. U Rolls-Royce platí víc než kde jinde, že změny přicházejí pomalu, důstojně a bez zbytečného spěchu. Dvanáctiválec tu s námi nebude navždy – ale rozhodně nezmizí tak brzy, jak se ještě nedávno zdálo.
Zdroje: Autoevolution, Rolls-Royce