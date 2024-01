Americkému vojákovi prodali Challenger pod zadkem. Příběh však má dobrý konec

Nenasytný prodejce Mac Haik Dodge z Mississippi ukázal vztyčený prostředníček americkému vojákovi v aktivní službě a jeho zarezervovaný Dodge Challenger SRT Demon 170 prodal jinému zákazníkovi. Teď se do problému vložila i automobilka a přichází s ideálním řešením.

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Je to poslední mohykán – Dodge Challenger SRT Demon 170 je velkolepým rozloučením americké značky s ohromujícím muscle carem i legendárním osmiválcem HEMI. Automobilka k oficiálnímu debutu novinky přitáhla velkou pozornost, ale teď je okolo jednoho z vyrobených aut humbuku až příliš. Americký dealer se ve snaze o co největší zisk odvážil prodat jeden ze zákaznických kousků a doslova vyběhl s mužem, co slouží vlasti.

Nejvýkonnější Dodge Challenger všech dob se představil jako silniční dragster a už při debutu automobilka uvedla, že vyrobí pouze 3300 kusů, jimiž definitivně ukončí výrobu kultovního modelu. Jeden z exkluzivních challengerů si objednal i americký voják, který si jej však nemohl převzít osobně, protože jej armáda nasadila na zahraniční misi v Iráku.

Během nasazení na opačné polokouli vyjednal, že si objednaný Demon 170 přijde vyzvednout jeho rodinný příslušník, kterého však čekalo nepříjemné překvapení – osmiválcová bestie byla pryč. Americký dealer Mac Haik Dodge z Mississippi využil příležitosti a zarezervovaný challenger prodal jinému kupci. Ten do dealerství cestoval osm hodin, aby se podíval na jiný kousek, ale protože se už stihl prodat, prodejcům přišlo jako dobrý nápad mu nabídnout tajemně zeleného Demona.

Video se připravuje ...

Dealer dokonce ignoroval skutečnost, že mu voják za muscle car zaplatil 50 tisíc dolarů nad doporučenou ceníkovou cenu navíc, aby jej mohl mít. Americká společnost bere vojenskou službu opravdu vážně, a jelikož nenasytný prodejce znesvětil aktivní službu jednoho z amerických vojáků, okolo kontroverzního chování dealerství a prodaného Challengeru SRT Demon 170 se spustil velký poprask. Kritických reakcí veřejnosti na sociálních sítích si všiml i Tim Kuniskis, generální ředitel automobilky Dodge, a rozhodl se to okamžitě řešit.

Poslední Dodge Challenger SRT Demon 170 odjel z výrobní linky už před Vánocemi, a protože není možné znovu rozjet výrobní linku pro jediný další kousek, sáhl do vlastních skladů. Dodge vyrobil čtyřicet brutálních Demonů pro své nejlepší a nejúspěšnější prodejce, a ačkoli nemá v zásobách odpovídající stejnou konfiguraci, rychle našel řešení.

Americkému vojákovi jeho vytoužený Challenger opravdu doručí, akorát si na něj bude muset počkat o chvíli déle. Automobilka vybrala již vyrobený černý SRT Demon 170 a nechává jej pomocí individualizačního programu Dodge Jailbreak přelakovat a upravit do konkrétní specifikace, jakou si původně objednal. Další kompenzací je vrácení dealerského výpalného, tedy nadstandardního příplatku padesáti tisíc „babek“ za možnost si jej vůbec koupit. Američtí prodejci se takto snaží vydělat na vzácnějších modelech.

Nepříjemný zážitek s nákupem jednoho z nejextrémnějších muscle carů všech dob tak má dobrý konec. Speciální Challenger pak navíc novopečenému majiteli, americkému vojákovi v aktivní službě, slavnostně předá populární americký komik a benzinový nadšenec Jay Leno. Pro samotnou automobilku to však ještě nekončí, protože kontroverzní přístup jednoho z autorizovaných prodejců poškodil pověst značky.