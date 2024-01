Výroba Dodge Charger a Challenger skončila tisícikoňovým demonem

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Už dlouho to bylo v plánu, přesto je moment konce výroby příležitostí k pozastavení – Dodge Charger a Challenger v současných provedeních definitivně přestaly sjíždět z výrobní linky, a to 22. prosince loňského roku. O dva dny dříve vznikl i poslední Chrysler 300, stojící na stejné platformě.

Posledním challengerem byla verze SRT Demon 170, která nabídne až 764 kW, tedy 1.039 koní, a 1.281 newtonmetrů, natankujete-li palivo s nejméně 65% podílem etanolu. Může jít o vůz, jehož výrobní slot se v červnu roku 2023 prodal na charitativní aukci za 700 tisíc dolarů, tedy téměř 15,1 milionu korun, potvrzeno to ale není – tehdy to byl poslední výrobní slot k mání, což nemusí znamenat chronologicky poslední vyrobené auto.

Video se připravuje ...

Tisícikoňový muscle car ukončil téměř 20 let trvající výrobu velkých amerických sedanů, kupé a station wagonů s pohonem zadních kol, kterou se značky Chrysler a Dodge vrátily ke klasické koncepci po mnoha letech výroby aut s pohonem primárně předních kol. Za tu dobu vzniklo přes 4 miliony kusů jednotlivých modelů; nejvíce bylo Dodgů Charger s 1,8 milionu kusů a Chryslerů 300 s 1,4 milionu kusů.

Konec výroby těchto aut však neznamená, že by Stellantis zanevřel na muscle cars. „Pouze“ chce osmiválce nahradit elektřinou, jak už v minulosti několikrát potvrdil; mimo jiné i konceptem Dodge Charger Daytona SRT. Silné elektromobily mají začít přicházet na svět už v letošním roce.

Podle starších slov Tima Kuniskise, šéfa značky Dodge a někdejšího otce projektu Hellcat, to však nebude konec zajímavých silných amerických aut. V roce 2021 přirovnal tehdejší situaci muscle cars k té, v níž se nacházely zkraje 70. let minulého století – měly namále kvůli ropné krizi a zpřísňujícím se emisním pravidlům. Elektrický pohon tehdy označil za velmi slibný pro vyvíjení ještě silnějších a ještě více vzrušujících aut. Jak to dopadne ve skutečnosti, bychom se měli dozvědět už brzy.