Americký šéf Lexusu by chtěl více offroadů, jejich prodejům pomáhá i pandemie

Pandemie vyhnala spoustu lidí do přírody, což na některých trzích znamenalo i vzestup popularity poctivých SUV s rámovou konstrukcí a terénní výbavou. A toho by chtělo využít i americké zastoupení Lexusu.

Americké automobilky představily v minulém roce několik velmi sledovaných terénních novinek, jako například Ford Bronco, ostrý pick-up Ram 1500 TRX nebo osmiválcový Jeep Wrangler Rubicon 392. Toyota se naopak chystá stáhnout z amerického trhu Land Cruier, který skončí po modelovém roce 2021. Současná pandemická situace přitom hraje terénním vozům do karet, čehož by chtěla využít značka Lexus.

Ta bude na americkém trhu i do budoucna nabízet model LX, což je v podstatě luxusnější dvojče Land Cruiseru. Vedení amerického zastoupení Lexusu však volá po více odolných SUV do terénu, ideálně využívajících osvědčenou rámovou konstrukci. V rozhovoru pro Automotive News to prozradil Andrew Gilleland, šéf amerického zastoupení značky Lexus.

V rozhovoru přitom zmínil nejen rostoucí popularitu kempování a dalších outdoorových aktivit, ale také prodejní úspěchy konkurentů, jako například nového Fordu Bronco. „Oni tu věc vyprodali, a jí si myslím, že tu je silný trh pro autentické a důvěryhodné offroady,“ uvedl Gilleland pro Automotive News. „Vidíme to také u Toyoty 4Runner. Není tajemství, že 4Runner není nejnovější, ale stále vytváří rekordy a objem roste.“

Gilleland si přitom dobře uvědomuje, že má Toyota dostatek zkušeností i technologií, aby mohla současnou poptávku po odolných a dobrodružných SUV s rámovou konstrukcí využít. A to klidně pod značkou Lexusu, který se v zámoří těší velké popularitě. Ostatně Lexus LX se v posledních letech prodával lépe než Toyota Land Cruiser.

„Máme vozidla s karoserií na rámu, která by se dala tomuto využití přizpůsobit, pokud se rozhodneme jít touto cestou,“ uvedl Gileland. Za sebe přitom dodal, že jako milovník přírody by něco takového rozhodně uvítal. A navíc si myslí, že by to mohl být životaschopný obchodní model.

„Stále zde existuje poptávka po vozidlech s rámovou konstrukcí a autentickými terénními schopnostmi, takže to je něco, co musíme prozkoumat,“ uvedl Gilleland pro Automotive News. Naději na další offroadové modely Lexus pak ještě přiživil Jack Hollis, šéf Automotive Operations v severoamerickém zastoupení Toyoty.

„Existuje zde chuť, touha zákazníků, tlak ze strany zákazníků, kteří chtějí, aby jim značky nabízely více možností. Myslím, že by bylo hloupé, pokud by se Lexus touto cestou nevydal,“ uvedl Hollis pro Automotive News. Je tak docela možné, že se jinak prémiová nabídka Lexusu brzy rozroste o dobrodružně laděné terénní modely. Tedy přinejmenším v USA.