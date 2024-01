Američtí prodejci aut chtějí dál obírat zákazníky, bojují proti novým pravidlům

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Zatímco v Česku člověk za nové auto zaplatí zhruba tolik, kolik říká ceník na webových stránkách automobilky, a někdy dostane i slevu, ve Spojených státech bývá praxe přesně opačná. Jednotliví prodejci se zejména u aut, o kterých je velký zájem, příliš neřídí cenou udanou výrobcem, označovanou MSRP – „Manufacturer’s Suggested Retail Price“, český ekvivalent ceny doporučené výrobcem. Přidávají si k ní řadu přirážek, což z nákupu auta v USA činí proces z finančního hlediska plný nejistoty.

Federální výbor pro obchod (FTC, Federal Trade Commission) v loňském roce dokončila předpis, nazvaný Combating Auto Retail Scams (CARS, česky „Boj s podvody při prodejích aut“), který měl za cíl omezit neprůhledné, kontroverzní či rovnou podvodné praktiky některých prodejců. Cílem bylo, aby zákazník měl předem jasnější představu o tom, kolik peněz za auto zaplatí.

Prodejci by nesměli inzerovat levnější verze, než skutečně jsou k mání, museli by informovat zákazníky o příplatcích, které ovšem nejsou nezbytně nutné, jako třeba rozšířená záruka. Předpis zakazuje také „poplatky za položky či služby, které neslouží žádnému účelu či nepřinášejí žádnou přidanou hodnotu“, což je třeba příplatek za záruku poskytovanou prodejcem, která je ale totožná se zárukou, kterou zákazník dostane od výrobce auta v ceně vozu. Výbor uvádí jako příklad i předplacenou výměnu motorového oleje u elektromobilu, což je do očí bijící podvod.

„Když se Američan vydá koupit auto, běžně se potýká s nečekanými a nepotřebnými poplatky, které dealeři vybírají jen proto, že můžou. Předpis CARS zakáže nesmyslné poplatky v procesu nákupu auta, čímž lidem ušetří čas i peníze a ochrání poctivé prodejce,“ nechala se po schválení slyšet Lina M. Khanová, předsedkyně výboru.

Prodejcům aut se to samozřejmě nelíbí a jejich asociace NADA (National Automobile Dealers Association) proti schválenému předpisu bojuje mimo jiné i právní cestou. Spolu s Texaskou asociací dealerů automobilů podala žalobu k soudu a ten souhlasil, že se věc bude projednávat. Začátek platnosti předpisu CARS, který byl původně stanoven na 30. července letošního roku, se tak odsouvá.

Neznamená to ovšem, alespoň zatím, že bude předpis zcela zrušen. Základem soudního sporu totiž nejsou pravidla samotná, nýbrž otázka, zda výbor má pravomoc takové pravidlo zavést. Podle výboru předpis „neznamená velké zvýšení nákladů, pokud vůbec nějaké“ pro poctivé prodejce a pouze zaručuje rovnější podmínky pro prodejce aut i jejich zákazníky.