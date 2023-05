Ameriky jako kombíky? Šílenost, která by u nás našla své zákazníky

V USA se karoserii kombi moc nedaří. Co kdyby tomu bylo naopak?

V automobilovém světě jsme si nedokázali představit mnoho věcí. Čtyřválec u Mercedesu AMG C63, elektrický Mustang, SUV od Ferrari... Inu, doba se mění a ta nám ukazuje, že co se dřív zdálo nemožné, je dnes realitou.

Populární ameriky, mezi které patří Ford Mustang, Chevrolet Camaro a Dodge Challenger, stojí taktéž před velkou změnou. Čeká je přechod na elektrický pohon. I když.. Ford k radosti svých zákazníků pro novou generaci Mustangu na spalovací motory ještě nezanevřel. A třeba v Česku se bude nabízet jenom s osmiválcem!

Ve světě virtuální reality není nic nemožné. Grafik Nikita Chuicko nás zavedl do alternativního vesmíru, kde se muscle cars nenabízejí pouze ve dvou- nebo čtyřdveřových variantách, ale také v pětidveřové variantě kombi. Pro Američany zbytečnost, pro evropany možná zajímavá varianta.

Praktickou variantu grafik vytvořil z modelů Dodge Challenger SRT Hellcat, Dodge Charger SRT a Ford Mustang GT. Sami posuďte, jak výsledek vypadá. Za nás praktická varianta nejlépe sedí chargeru. Mustang bychom si možná spíše v karoserii shooting brake ještě dokázali představit, zatímco Dodge Challenger působí v praktické variantě nesvůj.

Když pomineme občasné snahy majitelů udělat pomocí přestavby z těchto vozů sportovní rodinné kombíky, samotné automobilky se do této problematiky neženou a na tom se asi jen tak nic nezmění.

Když se však podíváme do historie, jeden pokus tu přeci jen byl. Ve Fordu dostali v šedesátých letech minulého století nápad, že po ohromném počátečním úspěchu by mohl mít Mustang také praktickou variantu. Vznikl dvoudveřový koncept shooting brake, od kterého nakonec Ford z neznámých důvodů upustil.

Po oficiálním návrhu vznikl ještě Mustang Wagon díky nezávislému designérovi Robertu Cumberfordovi, který prototyp nechal postavit společnosti Intermeccanica. Koncept byl v roce 1966 představen Fordu, ten však o tuto karoserie jednoduše neměl zájem.

Ve vzduchu zůstává viset otázka, jestli by o silné ameriky s praktičtější karoserií byl zájem alespoň v Evropě. Inu, je to možné! Silné kombíky jsou u nás populární, o čemž svědčí i fakt, že už i BMW udělalo legendární model M3 ve verzi Touring. Audi RS 4 a RS 6 Avant jsou klasikou a na své si zákazníci přijdou i u Mercedesu. Takový pětilitrový Ford Mustang s pořádným místem vzadu by byl pro našince určitě zajímavý!