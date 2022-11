Budoucí Dodge Charger by mohl dostat i spalovací motor, naznačil šéf značky

Klasické vidlicové osmiválce by Dodge mohl v budoucnosti nahradit moderním řadovým šestiválcem Hurricane, který by tak doplnil čistě elektrické muscle cars.

Když se řekne Dodge, mnozí si nejspíš vybaví klasické americké sporťáky s motory V8 Hemi. Jak už ale delší dobu víme, tradiční modely Challenger a Charger s motor V8 se v tomto roce loučí a jejich nástupcem by se měl stát čistě elektrický muscle car, jehož budoucí podobu nám automobilka naznačila prostřednictvím konceptu Charger Daytona SRT.

Tim Kuniskis, CEO automobilky Dodge, nicméně podle zpráv zámořských kolegů naznačil, že éra tzv. „muscle cars“ se spalovacími motory nemusí definitivně skončit. Prodloužit by ji totiž mohl nový řadový šestiválec Hurricane.

Video se připravuje ...

Třílitrový řadový šestiválec Hurricane z vývoje společnosti Stellantis byl představen v tomto roce a postupně by se měl objevit pod kapotou různých modelů značek Jeep a RAM, kde má částečně nahradit letitý vidlicový osmiválec HEMI, který se nyní vyrábí ve své třetí generaci.

Motory V8 Hemi, zejména v provedení Hellcat s přeplňováním, sice nabízí působivé výkony i výdrž, jsou ale těžké, žíznivé a technologicky jednoduše zastaralé – ostatně stále pracují s rozvodem OHV. Šestiválec Hurricane je ovšem kompaktnější, lehčí, má hliníkový blok, rozvod DOHC a přeplňování dvojicí turbodmychadel.

Nový 3,0litrový řadový tříválec by tak měl být až o 15 % úspornější, přitom dokáže pořád nabídnout působivé výkony. Standardně, s přeplňováním 22 psi, se bavíme o nejvyšším výkonu až 406 k a 641 Nm točivého momentu. Při přeplňování 26 psi však výkon roste na cca 507 k a 644 Nm točivého momentu.

Nový šestiválec by se tak mohl v budoucnu stát ideální nástupcem stávajících atmosférických osmiválců o objemu 5,7 a 6,1litru, kterými jsou osazovány stávající generace modelu Charger a Challenger. Na výkony modelů Hellcat sice motor Hurricane nedosáhne, díky jeho konstrukci s kovaným spodkem motoru se však do budoucna očekávají výkonnější verze. Nemluvě o možné elektrifikaci.

Automobilka Dodge se teoreticky mohla pokusit o úpravu stávající generace modelů Charger a Challenger, do kterých mohla nový šestiválec zkusit zabudovat. Místo toho se ale rozhodla vydat novým směrem, který naznačil již zmiňovaný koncept Charger Daytona SRT.

Ten je považován za předobraz nové generace modelu Charger, která bude již čistě elektrická a do prodeje by se mohla dostat během léta roku 2024. Základem elektrického Chargeru bude nová platforma Stellantis STLA, která ovšem podporuje různé typy pohonných jednotek. V rozhovoru pro Carscoops pak Kuniskis nevyloučil, že by se vedle elektrické verze mohla objevit i verze spalovací.

„Byl jsem velmi otevřený… že naše další vozy budou postaveny na platformě STLA Large, STLA Large je multienergetická platforma,“ citují slova šéfa automobilky kolegové z Carscoops.

„Mohu tam dát motor s vnitřním spalováním. To ale neznamená, že to udělám. Rozhodně s ničím takovým na trh nevstupujeme. Začneme s plně elektrickým bateriovým vozem a myslíme si, že než se k tomu dostaneme, bude naše nabídka na trhu opravdu atraktivní. Kdybychom jednoho dne chtěli do tohoto vozu přidat spalovací motor, mohli bychom? Rozhodně ano. Ale možná se k tomu nikdy nedostaneme,“ zmírnil nadšená očekávání Kuniskis.