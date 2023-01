TEST Ford Mustang Mach-E RWD 98,7 kWh – Ten, co dojede nejdál

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Motor, jízdní vlastnosti

Jak je to s tím dojezdem?

Ford elektrický crossover nabízí ve čtyřech výkonových verzích, z nichž dvě představují zadokolky s jedním elektromotorem na zadní nápravě a dvě mají dvoumotorový „setup“ s pohonem všech kol. Testované provedení pohání jeden elektromotor, jehož výkon dosahuje 216 kW (294 k) a točivý moment 430 Nm. Druhá zadokolka s menší baterií o celkové kapacitě 75,7 kWh dává 198 kW (269 k) a stejných 430 Nm.

Mach-E RWD s větším akumulátorem je současně nejpomalejší z dostupných variant vozu, minimálně při akceleraci z klidu na stovku, kterou podle oficiálních údajů zvládne za rovných sedm sekund. I to je ale samozřejmě slušná hodnota.

V provozu pak crossover působí hodně svižným dojmem a lehce zrychluje nejen v nižších rychlostech, ale krásně táhne také na dálnici. Maximální rychlost mimochodem činí 180 km/h.

Dojem rychlého vozu pochopitelně umocňuje elektrický pohon, který přináší pohotovou reakci na prošlápnutí plynového pedálu. Elektromotor takřka okamžitě zabere a pak bez jakéhokoli přerušování táhne až do té doby, než povolíte pravou nohu. Neřeší totiž otáčky a do akcelerace nezasahuje řazení. Mach-E jede prostě moc hezky a hlavně předjíždění je v něm vyloženě radost.

Ford Mustang Mach-E RWD 98,7 kWh

Během společných dvou týdnů jsem si kromě živého elektromobilního projevu oblíbil ještě způsob, jakým Mach-E dokáže plachtit. Stačí velice mírné klesání, skoro neznatelné, a auto dokáže udržovat rychlost bez přidávání elektřiny, jeho setrvačnost je jednoduše úžasná. Když se s ní naučíte pracovat, můžete dosáhnout zajímavé spotřeby. Mně se například v hustém mimoměstském provozu, v němž jsem musel jet dlouho v koloně za několika kamiony, podařil průměr 9 kWh/100 km. Ale to byla samozřejmě výjimka, způsobená specifickými podmínkami. Celkově jsem byl se spotřebou spíše spokojen, zvlášť na prosinec, přestože jeho konec byl poněkud teplejší.

Po Praze, v předvánočním provozu, Mach-E jezdil za 27 kWh/100 km, na dálnici za 26 kWh/100 km a mimo obce a dálnice za 21 kWh/100 km. Svižnější jízda, během níž jsem využíval sílu elektromotoru k častému předjíždění, znamenala odběr asi 28 kWh/100 km. Pro úplnost dodám, že palubní počítač hodnoty zaokrouhluje.

Dlouhodobý průměr po 1212 km činil 23 kWh/100 km, což při využitelné kapacitě baterie 91 kWh (98,7 kWh je kapacita celková) znamená dojezd asi 395 kilometrů.

Všechny verze s větším akumulátorem umí až 150kW nabíjení, baterie se za ideálních podmínek dokáže dobít z 10 na 80 procent za 45 minut. Nejrychlejší dostupné nabíjení jsem si vyzkoušel, u 150kW stojanu jsem nechal auto stát 35 minut a podle údajů na displeji stanice za tu dobu nabíječka do baterie poslala 43,42 kWh, akumulátor byl na 66 procentech.

Jinak jsem nabíjel už jen u „padesátek“, kupříkladu doplnění 49 kWh do 75procentního nabití například zabralo 49 minut, jindy zase 26,8 kWh trvalo 38 minut, dobito jsem pak měl 79 procent.

Podvozek měl být klidnější

Jestli jste četli test verze GT, pak si možná vybavíte, že jsem v něm naťukl jistý problém s komfortem jízdy základního Machu-E. Zatímco u vrcholného provedení pohodlí výrazně pomáhají adaptivní tlumiče, ostatní varianty se bez nich musejí obejít. A je to bohužel dost znát.

Podvozek je poměrně tuhý, což by samo o sobě ani tak nevadilo, jenže Machu-E chybí poddajnost. Na nerovnostech auto na můj vkus až příliš „drncá“, na opravdu výrazných pak skoro poskakuje a kope od zadní nápravy. Trefení děr, výmolů a jiných podobných nástrah občas doprovázejí také nepříjemné rázy, někdy dokonce pronikající až do řízení – projevuje se to tak, že kromě „bouchnutí“ od kol(a) vám v rukou cukne volant. A to přitom elektrický crossover využívá rozumné obutí, osmnáctipalcová kola a pneumatiky o rozměru 225/60.

Je to škoda, zvlášť když v ostatních oblastech jízdního komfortu Mach-E funguje velice dobře a tichý elektrický pohon hezky doplňuje aerodynamická karoserie výborně čelící proudícímu vzduchu.

Všimněte si také, že pneumatiky nejsou vyloženě široké, zvlášť na elektromobil, který na zadní kola umí okamžitě poslat 430 newtonmetrů. Při řízení je na to potřeba myslet - především na povrchu s horší přilnavostí neuvážené přidání plynu, nebo spíš elektřiny, probudí kontrolu trakce a stabilizaci, takže jízda pak není tak plynulá, je spíše uškubaná. Po deaktivaci obou pomocníků zase hrozí, že se auto snadno utrhne nebo rovnou přetočí.

Takhle to zní možná strašidelně, ve skutečnosti ale Mach-E s pohonem zadních kol není zákeřným strojem, jen vyžaduje specifický přístup, zvlášť při nakládání s plynovým pedálem. A protože ten je dobře nastavený a umožňuje velice citlivé a přesné dávkování elektřiny, citelně posiluje zadokolkový charakter vozu. Mach-E se tak dá velice hezky řídit plynem. V oblouku tahle vlastnost způsobuje, že správné používání plynu auto hezky tlačí do správného směru. Je ale škoda, že stejně dobře Ford nedokázal naladit řízení, to působí trochu jalově.

Ford Mustang Mach-E RWD 98,7 kWh

Na zakroucených silnicích vůz sice těží z uložení těžkého akumulátoru v podlaze mezi nápravami, které má přínos pro rozložení hmotnosti, přesto působí trochu těžkopádně, zvlášť v nájezdech do zatáček, do nichž je potřeba hlídat nájezdovou rychlost, nebo při prudkých změnách směru. V úvahu se musí brát i zmíněná šířka pneumatik, která v kombinaci s hmotností přes 2,2 tuny a vyšším podvozkem ovlivňuje přilnavost. Pokud si ale způsoby elektrického crossoveru načtete a pochopíte je, svezete se v něm svižně. A může vás to i bavit.

Podobně jako u GT jsem měl i u testovaného vozu drobné potíže s brzdami. Zvláštní je jejich dávkování, až příliš kousavé.