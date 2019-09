Ani Alpine se elektrifikaci nevyhne. Může tak přijít o svou hlavní přednost

Elektrifikace prostřednictvím mild-hybridů, hybridů, plug-in hybridů i elektromobilů je v posledních měsících a letech obrovský tématem. Automobilky se pomocí těchto pohonů snaží splnit stále se zpřísňující emisní normy a neplatit tak obrovské pokuty. A netýká se to jen „obyčejných“ aut, ale i sportovních modelů. Třeba nové Alpine A110, která vznikla pod křídly Renaultu.

Člen top managementu francouzské skupiny Oliver Murguet v rozhovoru pro Auto Express uvedl, že ani Alpine nemůže nějaké formě hybridní technologie uniknout, chce-li přežít v dnešní pro automobily nesmírně těžké době. Veškeré podrobnosti zatím zůstávají tajemstvím. Murguet neprozradil kdy, ani jak přesně by se měl opěvovaný sporťák elektrifikovat.

Murguet přiznává, že elektrifikace bude masivní a celá skupina se na tyto technologie musí v blízké budoucnosti zaměřit podstatně více. Jedním dechem ale vyloučil, že by to pro Alpine znamenalo konec. V tomto ohledu zůstává optimistický a říká: „Podívejte se na Ferrari. I jejich nejnovější model je hybridní.“

Otázkou ale zůstává, jak moc by hybrid v útrobách „alpinky“ mohl vozu uškodit. Pokud by se z něj stal plnotučný hybrid, reálně hrozí, že přijde o svou hlavní přednost – nízkou hmotnost. Model A110 dnes při výkonu 185 kW a 320 newtonmetrech točivého momentu váží pouhých 1103 kilogramů, akumulátory v útrobách by však mohly hmotnost hodně zvednout.

Murguet ale říká, že lehká váha není to jediné, co zákazníky zajímá. „Lidé kupující tento sporťák požadují sportovní vlastnosti, zároveň ale lpí i na pohodlí,“ dodává závěrem interview.

Už nějaký čas se spekuluje o tom, že bychom se od značky Alpine mohli dočkat rovněž SUV či crossoveru. V takovém autě by elektrifikace dávala podstatně větší smysl, snížila by flotilové emise a ještě by tím mohla utvořit prostor pro ryzí sportovní náčiní, jakým dnes A110 je.