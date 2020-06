Apple představil digitální klíč pro iPhone, jako první odemkne BMW

Tato nová funkce, která je určená pro uživatel zařízení Apple iPhone a Apple Watch, tak umožní rychlý, jednoduchý a pohodlný přístup k automobilu. Telefon přitom poslouží nejen k odemykání dveří, ale i k nastartování.

Digitální klíč funguje na technologii Near Field Communication, kterou známe pod zkratkou NFC. V praxi tak stačí pouze vytáhnout mobil z kapsy, přiložit ho ke klice vozu a kliknout na displej. Po usednutí do vozu by mělo stačit položit mobil do vyhrazené přihrádky a klasicky stisknout tlačítko pro nastartování motoru.

Nová funkce by měla být dostupná v průběhu roku a jako první ji budou podporovat modely automobilky BMW. Jejich majitelům tak odpadne nutnost používat fyzický klíč, což by mohlo výrazně usnadnit například sdílení vozidla mezi rodinou či přáteli.

Majitel bude moci udělit přístup až pěti různým lidem, kterým navíc může kromě jiného i omezit maximální výkon motoru, maximální rychlost nebo maximální hlasitost audia. Ideální, pokud svěřujete vůz například mladšímu řidiči. Digitální klíč by navíc měl zůstat funkční dokonce až pět hodin poté, co se iPhone vypne z důvodu vybité baterie.

Funkci digitálního klíče budou podporovat modely BMW řady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, X5, X6, X7, M5, M8, X5 M, X6 M a Z4 vyrobené od 1. července tohoto roku a to v celkem 45 zemích - včetně Česka. Funkci lze ovšem využít pouze s kompatibilními modely iPhone, tedy od generace XR/XS, nebo za využití hodinek Apple Watch Series 5 a novějších.

Apple navíc potvrdil, že již pracuje na nové generaci digitálního klíče s technologií Ultra Wideband, která bude využívat čip U1. Na první pohled nic zajímavého, v praxi to ovšem znamená, že k odemčení vozu již nebude potřeba ani vytahovat mobilní telefon z kapsy. Dostupnost této technologie se ovšem očekává až v příštím roce.

V příštím roce se navíc dočkáme i funkce „Smart Routes“ pro elektrické modely BMW, která bude pracovat s mapovými podklady Apple. Řidiči tak budou moci využít Apple CarPlay k zadání destinace a Apple Maps vyberou optimální trasu v závislosti na dojezdu vozu i dostupnosti nabíjecích stanic. Jako první tuto funkci nabídne očekávané elektrické BMW i4.