Aston Martin se možná vzdá vlastního šestiválce. Využije opět pomoc AMG?

Automobilka Aston Martin se dostala do finančních problémů (již poněkolikáté ve své historii), z nichž ji měla pomoci zachránit investice od kanadského miliardáře a majitele stáje F1 Lance Strolla. Ten vyměnil vedení a zavelel ke snížení nákladů. V době pandemie koronaviru ale oznámené snahy evidentně nestačí, a tak se mluví o dalších tendencích, jak ušetřit.

Nový generální ředitel Aston Martinu Tobias Moers , který loni v rámci příchodu Strolla do Aston Martinu nahradil Andyho Palmera, totiž nepřímo přiznal, že by značka mohla ukončit vlastní vývoj vidlicového šestiválce, na němž pracuje. Při rozhovoru s investory Moers přiznal, že Mercedes nabízí britské automobilce dodávky pohonných jednotek za „rozumnou cenu“. A tak vedení navrhuje, že díky této nabídce pozmění produktový plán pro následující léta.

Podle všeho by to znamenalo konec vývoje vlastního vidlicového šestiválce, který zahájilo bývalé vedení. Před rokem představený nový elektrifikovaný motor měl debutovat v supersportu Valhalla chystaném pro rok 2023, aby se posléze rozšířil i do dalších modelů značky. Konkrétně tak měl postupně nahradit čtyřlitrový vidlicový osmiválec twin-turbo od AMG, používaný dnes v modelech Vantage, DB11 a DBX.

„Mercedes se netají tím, kam se jejich technologie motorů přesouvá, a samozřejmě v našich Astonech nepočítáme se čtyřválcovými motory,“ vysvětloval loni tehdejší šéf značky Andy Palmer nákladný vývoj vlastního šestiválce.

Jeho nástupce ale věc vidí jinak. „Díky dohodě o transformační technologii se společností Mercedes-Benz máme pro spalovací motory další šance, ale stále máme elektrifikovaný hnací ústrojí,“ říká Moers, který k Astonu přišel z pozice šéfa AMG. Další plány divize z Affalterbachu tak dobře zná.

Naštěstí to však podle zákulisních zpráv neznamená, že by Aston Martiny měly přejít na elektrifikované čtyřválce, jako třeba nová třída C. Jen firma nadále bude od AMG přebírat čtyřlitrové vidlicové osmiválce s dvěma turby jako dnes, jen doplněné o hybridní pohon. U Vantage, DB11 a DBX by tedy došlo jen k elektrifikaci jednotky. Valhalla by pak byla upravena tak, aby se do jejích útrob osmiválec vešel.

Tento krok by byl logický nejen díky aktuálnímu technologickému partnerství mezi Aston Martinem a AMG, ale také kvůli plánům Mercedesu, který v britském výrobci chce postupně navýšit svůj podíl až na pětinu.