Aston Martin zahajuje celoroční oslavy 110 let, fanouškům nadělí sporťák nové generace

V neděli 15. ledna to bude přesně 110 let, kdy pánové Lionel Martin a Robert Bramford oficiálně informovali o uzavření partnerství, které vedlo až k vytvoření prvního automobilu značky Aston Martin, mnoha inovacím a také k řadě vítězství na závodních okruzích. Ostatně i značka samotná se měla zrodit na závodních tratích a inspirovat se slabostí zakladatelů pro závody.

Není tak divu, že se automobilka na svých stránkách pochlubila sadou fotografií, které společně zachycují dva ikonické a inovativní modely z její bohaté historie. Tím starším je závodní model Razor Blade z roku 1923, tedy nejstarší dochovaný vůz značky. Vedle pak stojí supermoderní hypersport Aston Martin Valkyrie.

Video se připravuje ...

K modelu Razor Blade automobilka připomíná, že šlo o jeden z prvních vozů, který byl navržen speciálně s ohledem na aerodynamiku. Pod jeho kapotou se navíc ukrýval motor Aston Martin specifikace Grand Prix, se kterým si vůz v roce 1923 v Brooklandu dojel pro několik rekordů ve své třídě.

Moderní Aston Martin Valkyrie pak vznikal především s důrazem na aerodynamiku a za cíl si vzal přenést techniku ze světa Formule 1 na silnice. Připomeňme, že pod jeho kapotou je nově vyvinutý atmosférický motor Cosworth V12 o objemu 6,5 litru, který nabízí brutální výkon 1155 koní.

Zlatým hřebem letošních oslav 110 let značky Aston Martin, které proběhnout také na světoznámých motoristických oslavách, však bude představení zcela nového a přísně limitovaného exkluzivního modelu Aston Martin, ke kterému má dojít později v tomto roce.

Tisková zpráva sice nezmiňuje nic konkrétního, uvádí však, že půjde o očekávanou novou generaci sportovního vozu. Zákazníci se tak mohou těšit na ještě větší důraz na extrémní luxus, vysoký výkon a intenzivní zážitek z řízení.

Video se připravuje ...

Novinkou by se tak mohl stát model Aston Martin Valhalla, představený jako koncept AM-RB 003 již v roce 2019. Produkční vůz by údajně měl být poháněn dvakrát přeplňovaným 4,0litrovým motorem V8 s plochou klikovou hřídelí, který bude kombinován s plug-in hybridním systémem.

Samotný spalovací motor by údajně měl točit až 7.200 otáček za minutu a nabízet výkon až 800 koní. Elektromotor by pak mohl přidat dalších 200 koní. Základem vozu by měla být karbonový monokok, díky čemuž by se hmotnost prázdného vozu měla pohybovat okolo 1550 kilogramů.

Kombinace vysokého výkonu až 1000 koní, okamžitých reakcí elektromotoru a relativně nízké hmotnosti by měla zajistit akceleraci z 0 na 100 km/h v čase okolo 2,5 sekundy. Maximální rychlost vozu by měla být zhruba 350 km/h, jak očekávají kolegové z Motor1.

Výroba vozu by měla být omezena zhruba na 999 kusů, přičemž cena jednoho vozu bude jistě extrémní. Na bližší informace si ale budeme muset počkat až do premiéry. Závěrem tiskové zprávy také automobilka připomněla, že za 110 let své existence vyrobila něco málo přes 110.000 vozů.