Aston Martin zase shání nové investory. Finanční problémy přetrvávají

Supersport Aston Martin Valhalla, návrat do formule 1 nebo nejvýkonnější SUV DBX 707, vyberte si. Britský výrobce sportovních vozů dělal v posledních letech hodně pro to, aby se dostal zpátky na výsluní a do zelených čísel. Bohužel se finanční krize značky Aston Martin stále prohlubuje.

V automobilce získal před dvěma lety téměř pětinový podíl kanadský miliardář Lawrence Stroll, který měl krom pokračování ve výrobě originálních vozů z Gaydonu velký sen - udělat z Astonu Martin velké jméno v šampionátu F1 a bojovat s velkými hráči jako Mercedes, Ferrari nebo Red Bull. Představy však naráží na realitu a kolují zvěsti, že se Lawrence Stroll chystá prodat tým ve formuli 1 automobilce Audi, která se do královny motorsportu pomalu chystá.

V nedávné době došlo ke změnám ve vedení britské automobilky. Kormidla se chopil bývalý šéf Ferrari Amedeo Felisa. Ten se ujímá vedení Aston Martinu ve chvíli, kdy dluhy údajně dosahují závratné výše 1,2 miliardy liber (37,96 miliardy korun). Není divu, že automobilka se snaží co nejrychleji sehnat nové investory.

“Aston Martin si všímá nedávných pohybů cen akcií a mediálních spekulací ohledně potenciálních snah společnosti o získání finančních prostředků. Společnost pokračuje v plnění finančního plánu pro rok 2022 a znovu potvrzuje její finanční výhledy na další rok,” stojí v prohlášení automobilky.

Další informace v prohlášení se týkají vysoké poptávky po nových vozech. Sportovní vozy jsou vyprodány do roku 2023 a objednávky na SUV DBX vzrostly proti roku 2021 o více než 40%.

Z prohlášení je cítit, že se automobilka snaží okolí přesvědčit, že má vše pod naprostou kontrolou a zároveň jedním dechem dodává, že je otevřena novým investorům. Pokud váš dluh přesahuje více než miliardu liber, můžete vydat jakkoliv pozitivní prohlášení, ale těžko teď věřit v lepší budoucnost. Aston Martin v minulosti okusil kyselou chuť bankrotu již několikrát…