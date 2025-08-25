Phantom formoval rock'n'roll i hip-hop. Naložený v bazénu vypráví příběhy slavných majitelů
Rolls-Royce Phantom slaví století existenci s ironií – potápí se do bazénu a připomíná, že noblesa a divoká hudební scéna mají k sobě blíž, než byste čekali.
Vzhledem k distingvovanému stylu značky Rolls-Royce může někomu přijít spojení s divokým světem rock'n'rollu nebo hip hopu jako nepatřičné. Pravdou ale je, že tyto světy mají k sobě velice blízko a vzájemně utužují svou mediální oblibu.
Rolls-Royce Phantom, který letos slaví 100. výročí, je od počátku symbolem úspěchu a bohatství svých majitelů, kteří v něm díky špičkové řemeslné práci mohou otisknout své hodnoty, záliby a životní styl. Je zcela přirozené, že se stal nezbytným doplňkem celebrit z filmového i hudebního světa. V následujících řádcích vám přineseme příběhy slavných osobností, jejich Phantomů a dozvíme se, proč automobilka umístila kus ze současné série rovnou doprostřed bazénu.
Marlene Dietrich
Zamíříme rovnou do Hollywoodu, kam se Marlene Dietrich vydala už jako známá osobnost. Poté, co ji film Modrý anděl a píseň Falling in Love Again dostaly na výsluní, přijela v roce 1930 do Kalifornie natáčet snímek Morocco. V Paramount Studios ji přivítali květinami a darem v podobě zeleného Rolls-Royce Phantom I. Ten se následně v tomto filmu objevil v závěrečných scénách a na propagačních fotografiích.
Elvis Presley
Kouzlu Rolls-Royce neodolal ani Elvis Presley. Nadělil si pátou generaci v roce 1963 poté, co se jeho album udrželo rekordních 10 týdnů v hitparádě Billboard. Vybral si karoserii v tmavě modrém odstínu, který si „oblíbila“ kuřata chovaná jeho matkou. Ta klovala do svých odrazů, což Elvise přimělo auto přelakovat do světle modré, kde odštěpky nebyly tak vidět.
John Lennon
Asi nejslavnějším Rolls-Roycem je Phantom V Johna Lennona. Výnosy z alba Beatles A Hard Day's Night mu umožnily objednat si kus zahalený kompletně do černé barvy včetně oken, kol i nárazníků. Kromě pohodlné sedačky si dovnitř poručil bar, televizi a lednici. V květnu roku 1967, těsně před vydáním alba Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, ho nechal přelakovat do žlutého odstínu a pomalovat ornamenty červené, oranžové, zelené a modré barvy doplněné květovaným motivem a svým astrologickým znamením vah. Pro mladší generaci se auto stalo symbolem svobody a lásky, pro starší bylo trnem v oku a znesvěcením aury značky. Jedna stará dáma do něj prý praštila deštníkem se slovy „Jak se opovažuješ tohle dělat Rolls-Roycu!“. V roce 1985 se tento Rolls prodal za 2.299.000 dolarů, což bylo desetinásobek vyvolávací ceny.
Lennon vlastnil více Phantomů V. Další známý kus si koupil v roce 1968 od pilota RAF Paddyho Barthroppa. Původně černo-zelený exemplář nechal za 12.000 tehdejších liber, tedy cenu rodinného domu, přestavět do kompletně bílé konfigurace. Bylo to v době, kdy bílým oblečením, domem a vším kolem sebe dával najevo nový osobní styl a partnerství s Yoko Ono. Cenu úpravy navýšily extra prvky jako střešní okno, gramofon Philips, osmistopý přehrávač, telefon a televize. Následně jej prodal Allenu Kleinovi, zakladateli ABKCO Records a tehdejšímu manažerovi Beatles, údajně za 50.000 dolarů.
Władziu Valentino Liberace
Slavným klientem značky byl Władziu Valentino Liberace. Byl v 50. a 60. letech nejlépe placeným bavičem v televizních pořadech a často vystupoval v Las Vegas. Jeho Phantom V měl karoserii posetou třpytivými čtverečky používanými na disco koulích a objevil se i v jeho životopisném filmu, kde ho ztvárnil Michael Douglas.
Sir Elton John
Liberaceův styl hry ovlivnil generaci umělců, včetně začínajícího pianisty Reginalda Dwighta, dnes známého jako Sir Elton John, který se později inspiroval svým hrdinou tím, že vlastnil několik Phantomů. V roce 1973 cestou na koncert do Manchesteru ve svém bílém Phantomu VI uviděl Sir Elton novější exemplář ve výloze showroomu. Nařídil svému šoférovi, aby zastavil, koupil auto a použil ho k dokončení své cesty na místo konání.
Později Phantoma upravil černým lakem, černým koženým interiérem, tónovanými okny a do interiéru nechal instalovat televizi, videopřehrávač, fax a audiosystém tak silný, že muselo být zesíleno zadní okno, aby neprasklo. Sir Elton také vlastnil sytě růžový Phantom V a to jak zvenčí, tak zevnitř. Později ho daroval perkusionistovi Rayi Cooperovi jako finanční náhradu, protože během turné po SSSR byl Sir Elton John odměňován v naturáliích, nikoliv penězi. Cooper s ním vyzvedával Damona Albarna ze školy, který se později proslavil se skupinou Blur. V roce 2020 Albarn a jeho kapela Gorillaz nahráli album The Pink Phantom, přičemž jako hostujícího zpěváka pozvali právě Eltona.
Keith Moon
Členové skupiny The Who byli známí divokými večírky, bláznivými kousky a drahými výtržnostmi. Vypráví se, že při oslavě svých 21. narozenin v hotelu Holiday Inn ve Flintu v Michiganu prý vjel se svým Rollsem do bazénu. Tento příběh se stal legendou, avšak je kolem něj mnoho nejasností. V rozhovoru pro Rolling Stone v roce 1972 Moon řekl, že nešlo o jeho Rolls, ale Lincoln Continental jednoho z hostů.
Protože jde o silnou legendu, o jejíž pravosti se pochybuje, rozhodla se automobilka dát jí reálnou podobu. Do bazénu slavné art deco památky Tinside Lido v anglickém Plymouthu ponořila současného Phantoma s prodlouženým rozvorem. Nebojte, nejde o věčnou škodu na běžném kousku, nýbrž o kreativní využití vyřazeného prototypu určeného k pozdější ekologické likvidaci. Místo focení nebylo vybráno náhodně. Tinside Lido sloužilo jako kulisa pro focení z 12. září 1967, které bylo součástí natáčení turné The Magical Mystery Tour skupiny Beatles.
Svět hip-hopu
Chronologicky nejnovější spojení vzniklo v 90. letech s rozmachem moderního hip-hopu. Pouto umocnil fakt, že Rolls-Royce se koncem desetiletí stěhoval do Goodwoodu a spolu s Phantomem VII prošel designovou i technickou proměnou pod taktovkou BMW.
V roce 2004 se objevil v klipu k písni Drop It Like It's Hot od Snoop Doga (Cordozar Calvin Broadus), který se udržel tři týdny v hitparádě Billboard Hot 100. Další mediální popularitu, tentokrát ve verzi Drophead Coupé, získal v televizním pořadu Entourage s 50 Centem (Curtis James Jackson). Phantom se objevil i na obalech mnoha alb Lil Waynea (Dwayne Michael Carter). V jeho textech se často objevuje spojení „hvězdné oblohy“, které se později stalo neodmyslitelnou součástí interiérů Rolls-Royců.
