Nový kombík Škoda ukázal nevídané prvky interiéru. Zásadně ovlivní ergonomii posádky
Na autosalonu v Mnichově se představí studie Vision O, která naznačuje podobu elektrického kombi z Mladé Boleslavi. Automobilka ukázala první náhledy interiéru a prozradila nové detaily.
Už za dva týdny otevře své brány autosalon v Mnichově, kam Škoda směřuje jednu z nejdůležitějších premiér tohoto roku. Jedná se o studii elektrického kombi, ze které pravděpodobně vzejde bateriová alternativa ke klasické Škodě Octavia.
Octavia patří dlouhodobě k nejprodávanějším modelům. Jen za první polovinu letošního roku má na kontě 97.500 registrací po celém světě, z toho 9534 na našem trhu. Mimochodem, Škoda Octavii se loni dařilo lépe. Na konci července měla o 2 157 registrací více, tedy o 18,45 %.
Vnější siluetu karoserie nám automobilka ukázala již dříve. Ačkoliv šlo převážně o hru se stíny, základní proporce vozu i klíčové detaily byly patrné. Nyní nás stejnou formou zve do interiéru. Ten je další evolucí jazyka Škoda Modern Solid, prezentovaného například Škodou Elroq nebo modernizovaným modelem Enyaq.
Upoutávka však ukazuje některé nové detaily. Například 3D tištěné opěrky hlavy jsou nižší, ale širší a na středovém tunelu se vedle tlačítka pro varovná světla objevuje kruhový ovladač. Oba prvky jsou u automobilky novinkou a případě multifunkčního knoflíku mohou přinést nové možnosti ovládání infotainmentu. Úvodní volně přeložený slogan „Co když koncept není o tom se předvádět?“ naznačuje, že právě tyto detaily by se mohly objevit i v sériovém voze.
Automobilka dále naznačuje rozsáhlé použití recyklovaných materiálů podporujících cirkulární ekonomiku. Například uvnitř Elroqu v linii Loft kombinuje umělou kůži s modrošedou látkou RecyTitan vyrobenou ze 78 % z recyklovaného PET. Poprvé zde značka použila i 6% podíl vláken z mechanicky recyklovaného oblečení. Dalším ekologicky získaným materiálem je Econyl, vytvořený z vláken rybářských sítí, koberců a polyesteru. Oliver Stefani, vedoucí designu Škoda Auto, zdůrazňuje důležitou roli kompostovatelných prvků a komponentů na rostlinné bázi, které snižují ekologickou stopu při výrobě vnitřních komponentů.
Po ergonomické stránce tíhne Škoda Vision O k přehlednému minimalismu orientovanému na řidiče. Rozmístění ovladačů reflektuje zpětnou vazbu od zákazníků.
Zdroj: Škoda Auto I Video: Škoda Auto