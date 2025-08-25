Evropský šampionát NASCAR opět v Mostě. Favoritem je český pilot
Fanoušci jsou pro mě obrovská motivace, řekl obhajující mistr své třídy Martin Doubek, který bude v Mostě závodit. Také dakarský vítěz Martin Macík se posadí za volant okruhového tahače.
Legendární americké závody NASCAR (National Association for Stock Car Auto Racing) mají už od roku 2009 svou evropskou sérii, nazvanou jednoduše Euro Series. Jednou z jejích šesti zastávek na evropských okruzích je severočeský Most – a právě tam se o víkendu 30.–31. srpna tato série podívá.
Jediný český jezdec v NASCAR Euro Series Martin Doubek, který letos navíc obhajuje titul v kategorii EuroNASCAR 2, je před závodem sebevědomý. „Mostecký okruh znám velice dobře a závodil jsem tady mnohokrát. Letos jsme dokonce vynechali i testování v Mostě, protože to máme naježděné. Největší výhoda asi není v tom, že je to moje domácí trať, ale že umíme auto správně nastavit právě na Most,“ řekl Doubek.
Fanoušci budou mít v Mostě příležitost se podívat na práci závodního týmu opravdu zblízka. „Přichystali jsme speciální zónu, kde budeme mít čtyři boxy“ a také tam bude dakarský tým, pokračuje Doubek.
„Poslední závod jsme odjeli v Anglii na Brands Hatch, pak začala letní pauza, během které se v Belgii pracovalo na autě. Musím přiznat, že už mě svrbí ruce a do auta se neskutečně těším,“ dodává.
Závodní víkend v Mostě bude také premiérou dakarského vítěze Martina Macíka v okruhových závodech trucků. Kromě toho se můžou fanoušci historických aut těšit na pár desítek závodních speciálů v klání Super Sixties, kde se utkají Shelby Mustangy GT350 s Fordy GT40 či Lotusy Elan. Nebude chybět spanilá jízda závodních speciálů do centra Mostu – ta se bude konat už ve čtvrtek – a simulátorové závody pro fanoušky.
zdroj: Autodrom Most