Audi nasadí AI nejen do novinek. ChatGPT dostanou i starší modely

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Audi je další značkou, která oznamuje integraci služby umělé inteligence ChatGPT do hlasového asistentu ve svých modelech. Pod střechou koncernu VW už začínají využívat populární chatbot nejnovější vozy Volkswagenu i Škody, přičemž ani ostatní výrobci jako Peugeot nebo DS nezůstávají s touto inovací pozadu. Značka z Ingolstadtu však dodává, že konverzaci s pokročilou AI umožní i ve starších modelech.

Video se připravuje ...

Zpětnou implementaci ChatGPT do on-line hlasového asistentu zajistí Audi vozům již od modelového roku 2021. Přesněji se jedná o zhruba dva miliony aut, které jsou vybaveny třetí generací modulárního infotainment systému (MIB 3). Novinka bude majitelům dostupná od konce letošního července – na kterých trzích a v jakých verzích jazyku však zatím automobilka neupřesnila. Například Volkswagen ale umožňuje s AI konverzovat i česky.

V případě nejnovější elektronické architektury E3 1.2, která měla premiéru v modelu Q6 e-tron, pak bude umělá inteligence rozšiřovat schopnosti nově uvedeného Audi asistentu již standardně. Systém navíc předá otázky službě ChatGPT pouze v případě, že sám nezvládne odpovědět na otázky týkající se obecných znalostí. Aktivace hlasového asistentu zůstává na pokynu „Hej Audi“ nebo stisknutí tlačítka na volantu.

Audi nezapomíná dodat, že pro zajištění optimálního soukromí jsou všechny dotazy a odpovědi po zpracování smazány. ChatGPT navíc nikdy nemá přístup k údajům o vozidle. To by se ovšem v určité míře mohlo do budoucna změnit, alespoň v rámci některých technických dat. Sama automobilka totiž zmiňuje budoucí potenciál ptát se umělé inteligence na informace o voze – například na hodnoty správného tlaku pneumatik.