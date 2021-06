Audi nejspíš přestane uvádět nové modely se spalovacími motory v roce 2026

Spalovací motory by měly na trhu zůstat ještě pár let poté, postupně je ale z nabídky vytlačí čisté elektromobily. S hybridy už se totiž také nepočítá.

Automobilka Audi v posledních měsících představila několik elektrických modelů, včetně sportovního e-tronu GT a dvojice elektrických SUV Q4 & Q4 Sportback e-tron. Ovšem zatímco nových elektrických modelů kvapem přibývá, novinky se spalovacím motorem by se do pěti let měly stát v podání Audi minulostí.

S touto informací přišel německý magazín Sueddeutsce Zeitung, citující komentář šéfa Audi Markuse Duesmanna, podle kterého chce automobilka v roce 2026 přestat představovat nové modely se spalovacími motory – a to jak naftovými, tak i benzínovými.

Nová informace tak svým způsobem navazuje na zprávu z letošního března, kdy automobilka ohlásila, že ukončuje vývoj nových spalovacích motorů a pouze se pokusí uzpůsobit stávající nabídku zpřísňujícím se emisním předpisům. Již tehdy ale automobilka naznačovala, že budoucnost vidí v elektřině.

Konec představování nových modelů se spalovacími motory ovšem neznamená jejich úplný konec. Automobilka bude i nadále prodávat již existující modely, které by ale měla postupně vyřazovat. Do pár let od roku 2026 by pak nabídka měla být již čistě elektrická.

Konkrétní datum se sice nikde nezmiňuje, magazín Reuters ovšem upozorňuje na ještě jednu zajímavou věc – od roku 2026 by totiž z nabídky měly mizet také hybridní motorizace. Podobný krok ovšem není zas tak překvapující – zejména plug-in hybridy se totiž často dostávají pod palbu kritiky, že nejsou ani zdaleka tak ekologické, jak se tváří.