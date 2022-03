Audi pracuje na mini e-tronu GT. Bude se jmenovat TT?

Ano, počítáte správně. Příští rok to bude již čtvrt století, co Audi na trh uvedlo dnes již ikonický malý sporťák Audi TT. Dnes je v oběhu třetí generace, která bude zcela jistě tou poslední pro model TT v podobě, jak jsme ho znali a známe dnes. Malým sporťákům totiž zvoní hrana a nejinak je tomu u tohoto modelu, který je natolik svůj, že je těžké ho porovnat s modely jiných značek.

První generace byla natolik úspěšná, že se v Evropě prodávaly desítky tisíc “tétéček”. Ta v Evropě zažila prodejní maximum v roce 2000, kdy se prodalo 37.792 kusů. Toto číslo překonala v roce 2007 druhá generace, která prodeje za zmíněný rok vytáhla na 38.335 kusů. I přes to, jak je povedená třetí a zatím poslední generace ikonického modelu, její prodeje dosáhly maxima v roce 2015 po uvedení na trh, a to pouhých 22.417 kusů.

Co by však za to dalo Audi dnes. Za uplynulý rok 2021 se prodalo pouze 5.812 modelů Audi TT. To kromě již dlouhé existence současné generace značí také obrovský pokles zájmu o tento model. Nelze se tedy Audi divit, že model TT, jaký už téměř čtvrt století známe, nemá pro automobilku již v podstatě žádný význam.

Již několik let dozadu se však zástupci Audi nechali slyšet, že pokračování jména TT je v jednání, ovšem v jiné koncepci. Není asi velkým překvapením, že pokud nový model jakéhosi menšího sporťáku dostane název TT, bude elektrický. Vůz by měl být zajisté větší a také by měl být čtyřdveřový. “Chceme do našeho portfolia přidat několik emotivních vozů. Máme několik dobrých konceptů, ale přímý následovník TT není řešením. Upřímně řečeno, mít vůz s koncepcí TT a baterií zároveň není snadné,” prohlásil Oliver Hoffmann, technický ředitel Audi.

“Místo toho se ptáme, jaká jsou pro nás v Audi ta správná emocionální auta. S TT jsme tehdy překvapili zákazníky. Když jsme ho spouštěli, nebyla po TT žádná poptávka. A teď to chceme udělat znovu, překvapit zákazníky. Tvrdě na tomto konceptu pracujeme,” dodal Hoffmann.

Je očividné, že název modelu Audi vrtá hlavou. Nechtějí zcela “pošpinit” odkaz TT a možná se vydají cestou zcela jiného názvu. Co třeba A2 e-tron? Nově příchozí A4 e-tron totiž bude konkurovat BMW i4 a menší e-tron ve sportovnějším provedení by mohl mít také číselné označení. Stále je však ve hře, že Audi zkusí, co jeho zákazníci vydrží a využije legendárního názvu k jeho pokračování v elektrické éře.

Autor: Dominik Kovář