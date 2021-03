Audi Quattro se vrací do WRC!

Audi Sport Quattro je dodnes jeden z nejslavnějších rallye speciálů, který byl v osmdesátých letech nasazován v legendární Skupině B. I díky němu získala značka Audi celosvětové renomé. Dodnes je tak Quattro ve světě rallye pojem, byť čtyři kruhy v posledních letech závodily v jiných disciplínách. Teď se však Audi do WRC vrací!

Má to však dvě ale. Závodní speciál na bázi Audi A1 nestaví přímo automobilka, ale jedná se o projekt švédského závodníka Mattiase Ekströma, který se do WRC vrátil letos po takřka 15 letech, a to ta volantem Škody Fabia R5. A navíc nejde o speciál pro vrcholnou kategorii, ale nižší specifikaci Rallye 2, která umožní vůz nasadit v kategoriích WRC2 a WRC3.

Právě v reakci na pravidla těchto kategorií je stavěné auto poháněno turbodmychadlem přeplňovanou šestnáctistovkou o výkonu až 193 kW, která je spárována s pětistupňovou sekvenční převodovkou. Poháněná jsou samozřejmě všechna kola. Svým způsobem tak jde tedy opět o „Audi Quattro“ jako před lety.

„Když byla na trh uvedena aktuální generace Audi A1, věděli jsme, že z ní chceme něco postavit. A protože každý zná mou vášeň pro rallye, rychle se ukázalo, že postavíme rallyeový vůz,“ říká závodník s dvěma mistrovskými tituly z DTM a jedním z rallyecrossu. Právě mistrovství světa v rallyecrossu vyhrál v roce 2016 s malým hatchbackem od Audi.

„Sada Rally2 poskytuje závodníkům jedinečnou kombinaci ceny a výkonu, navíc v tomto případě je také kombinována s legendární značkou a slavným bodykitem,“ doplňuje ředitel společnosti Rallye Technic Chris Coertsee, která se na vývoji podílí. A to ve spolupráci s nově založeným Ekströmovým týmem EKS JC.

Zatím je automobil určen pouze pro Ekströmovo užití, jakmile však bude švédský závodník spokojen s jeho schopnostmi, nabídne ho k prodeji nebo pronájmu i jiným stájím.

„Auto už je hotové. Zbývá už jen práce na nastavení. Potřebujeme najezdit nějaké testovací kilometry a získat informace,“ říká Ekström. Testování nejprve začne na sněhu a šotolině, později se k nim přidají i zkoušky na asfaltu. Tým si nedává žádné termíny, je však jisté, že závodní Audi A1 uvidíme v některých soutěžích už na jaře nebo v létě. S nastavením přitom pomáhá někdejší juniorský WRC šampion Emil Bergkvist.

Audi do světa světového šampionátu v rallye vstoupilo na začátku osmdesátých let, kdy se stalo pionýrem pohonu všech kol. Ten se ukázal jako obří konkurenční výhoda, která se v průběhu let stala ve vrcholné kategorii WRC standardem, právě díky Audi. V roce 1987 se však čtyři kruhy po konci Skupiny B z rallye stáhly, a to po 24 vítězstvích v 58 závodech.