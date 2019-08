Audi rozhodlo o budoucnosti A4. Levnější techniku nakonec nepoužije

Audi A4 v současné páté generaci, interně označované B9, se prodává od roku 2015. Letos prošlo faceliftem, a tak už se pomalu začíná mluvit o nástupci, který je připravován někdy pro rok 2022, 2023. Spekulovalo se, zda nepoužije levnější platformu s motorem vpředu napříč, nakonec ale bylo rozhodnuto jinak.

V minulých měsících se hovořilo o tom, že A4 v nadcházející šesté generaci přejde na architekturu MQB, kterou by nahradila stávající platformu MLB s motorem vpředu podélně. Automobilka by tímto krokem citelně ušetřila, údajně až miliardu dolarů (23 miliard korun) během životního cyklu auta, hlavně díky rozložení nákladů. MQB dnes už najdeme v celé záplavě modelů koncernu VW Group, zatímco MLB je vyhrazeno jen prémiovým modelům. Zároveň by ale A4 přišla o kus své identity.

A právě to nechtěl nový člen představenstva Audi, zodpovědný za prodeje a marketing, Hildegard Wortmann, dopustit. A prý hned první den v nové práci (k Audi mimochodem přišel od konkurenčního BMW) rozhodl, že příští A4 setrvá u nákladnější (ale prémiové) platformy MLB.

Z kuloárů vyplývá, že rozhodnutí vedení pomohly i designérské návrhy týmu Marca Lichteho. Vize A4 na bázi MQB sice prý vypadala dobře, zároveň ale proporcemi až příliš připomínala menší A3. Naopak A4 s MLB vyhlížela mnohem lépe, jako zmenšená, sportovnější A6, a to díky větší mase plechů mezi podběhy a čelním sklem – díky podélně uloženému agregátu.

Více informací o příští Audi A4 s interním označením B10 zatím nemáme, na to je vůz zatím příliš vzdálený. Určitě ale očekávejme nějakou formu elektrifikace – mildhybridní pohon bude takřka jistotou. V nabídce se pak dozajista objeví i plug-in hybrid. Vedle konvenčních variant by se pak nemělo zapomenout ani na sportovně laděné varianty S4 a RS 4.

Odstoupení od platformy MQB v nadcházející A4 však neznamená, že by Audi s touto platformou vůbec nepočítalo. Vždyť už dnes ji používá ve svých nejmenších modelech (A1, A3, Q2, Q3), na čemž se nic nezmění ani do budoucna. Navíc by ji mohly užít i další modely, třeba nástupce kabrioletů A3 a A5, čímž by Audi výrazně ušetřilo na technice vozů, u kterých se nějaké prodejní zázraky nečekají. Šetřit se navíc může i tím, že A5 Sportback a A7 Sportback mohou být do budoucna nahrazeny jediným modelem.