Audi RS Q8 prý ukořistilo nejrychlejší čas na Ringu. A není to jen další pseudorekord

O příjezdu Audi RS Q8 se už nějaký čas hovoří, novinka se stane nejostřejší variantou největšího SUV čtyř kruhů. A takto důležitý model si samozřejmě zaslouží svou pozornost, zkrátka něco speciálního. Například absolutní rekord na trati Nürburgring mezi všemi SUV.

YouTuber Misha Charoudin, který se už roky specializuje na všechno dění kolem ikonické německé trati, tvrdí, že Audi RS Q8 tu mezi sportovně-užitkovými vozy už zaznamenalo rekord. Misha má své vytipované místo a techniku, kterou zvládne odhadnout čas jednoho kola, aniž by vůz viděl celou dobu v akci. Spolehlivě prý umí určit čas s rozdílem plus mínus jedné sekundy.

Misha byl na Nordschleife i 21. srpna, kdy se měla automobilka o rekord pokoušet. Trať byla uzavřena pouze pro testovací účely značek a youtuber tvrdí, že RS Q8 zajela Nürburgring za 7 minut a 47 sekund. To by byl o dvě sekundy rychlejší čas, než jakým se chlubí současný SUV rekordman Mercedes-AMG GLC 63 S 4Matic+.

Důvodů, proč Audi o rekordu zatím neinformovalo, může být více. S největší pravděpodobností čeká na vhodnější termín, který bude blíže finálnímu představení vozu. Druhou variantou je, že se svůj čas pokusí v příštích dnech ještě vylepšit.

Zatím totiž s jistotou nevíme ani to, co RS Q8 ukrývá pod kapotou. S největší pravděpodobností to bude čtyřlitrový vidlicový osmiválec s dvojicí turbodmychadel, který se před nedávnem objevil v nové Audi RS 6 Avant. V tomto modelu je to mild-hybrid s výkonem 441 kW (600 k) a 800 N.m točivého momentu. Vyloučeno není ani to, že čtyři kruhy dorazí s plnotučným hybridem.