Audi SQ7 – Sofistikovaný surovec

Design, interiér

Protože se u nás Audi Q7, respektive sportovně pojaté SQ7, neobjevuje poprvé, nemusíme se zdržovat sáhodlouhými popisy o tom, co je auto zač a kam jej zařadit. Připomenu jen, že model Q7 se poprvé představil v roce 2005 na frankfurtském autosalonu, přičemž stávající druhá generace byla poprvé prezentována o deset let později na detroitském autosalonu. Faceliftovaná podoba pak na český trh vstoupila koncem roku 2019.

Vrcholné provedení SQ7 se sportovním zaměřením přišlo teprve v druhé generaci modelu Q7, a to začátkem roku 2016. Nejprve pod jeho kapotou pracoval čtyřlitrový vznětový osmiválec TDI o výkonu 320 kW (435 k) a točivém momentu 900 Nm, který si své místo udržel i s faceliftem modelu v roce 2019. O rok později se však do přídě nastěhoval přeplňovaný zážehový osmiválec TFSI. Jeho maximum točivého momentu sice kleslo na i tak mamutích 770 Nm, ale vynahrazuje si to výkonem 373 kW (507 k).

Audi Q7 v nabídce značky krom jiného plní roli největšího a nejpraktičtějšího auta. Automobilka samotná jej dokonce, kromě záplavy superlativ, označuje za „rodinné SUV“. Máme tedy před sebou kombinaci rodinného vozu se snahou o sportovní nádech. Ne, že by to bylo v automobilovém světě něčím unikátním, ale stále je na tom cosi absurdního. Zvlášť, když takové SUV váží hodně přes dvě tuny. V případě námi testovaného exempláře Audi uvádí pohotovostní hmotnost 2.470 kilogramů.

Audi SQ7

V zajetí obrazovek

S faceliftem Audi SQ7 vsadilo na digitální pojetí interiéru a adoptovalo řešení infotainmentu a ovládání ventilace dvěma obrazovkami, které jsme poprvé viděli ve stávající generaci luxusního modelu A8. Přidejte k tomu obrazovku digitálního přístrojového štítu a řidič pracuje hned se třemi obrazovkami, z toho dvěma dotykovými. Palubní deska tím přišla o řadu tlačítek, byť některé funkce mají stále vlastní „čudlík“ a tlačítka naštěstí zůstala také na volantu.

Dotykové obrazovky a plochy v interiéru nemám rád proto, že se často sází na high-tech dojem, který budou vyvolávat, ale zapomíná se na samotnou funkci a logiku ovládání. Nehledě na to, že je to část auta, která zpravidla zastará nejrychleji. Vznikají navíc i studie poukazující na to, že ovládání funkcí skrze dotykovou obrazovku je v řadě případů nebezpečnější, než kdyby si řidič hrál s telefonem. Verze od Audi alespoň funguje na jedničku. Za celý týden jsem se nesetkal s tím, že by mi systém dělal jakékoliv potíže nebo dokonce zamrzl. Naštěstí rovněž dostala přednost čistota zobrazení před všemožnými animacemi, což zvyšuje přehlednost.

Video se připravuje ...

Audi toto řešení označuje jako infotainment systém MMI Navigation plus s dotykovým ovládacím rozhraním MMI touch. Zajímavou fičurou je haptická odezva obrazovek, čímž imitují pocit ze stisknutí skutečného tlačítka. Stále je to ale jen imitace a správný bod na obrazovce musíte nejprve najít pohledem, nemůžete jít poslepu. Pokud už ale v autech musí obrazovky být (a doufejme, že se tento trend brzdy alespoň trochu zvrátí), pak řešení Audi patří k těm jednoznačně lepším. Všechny tři obrazovky jsou navíc dobře čitelné i na přímém slunci.

Audi SQ7

Pohodlně se rozvalte

Pokud bych měl zmínit ještě nějakou kritiku k interiéru, pak jejím cílem bude leskle černý dekor palubní desky a oblasti hlavice řadicí páky. Jasně, chápu to, díky jeho přítomnosti obrazovky splývají s palubkou a na první pohled působí celistvým a elegantním dojmem… ale to se vytratí s tím, jak se rychle začnou lesklé plochy zanášet prachem a otisky prstů. Pak to musíte donekonečna čistit, klidně obden, nebo se s nečistotami smířit. Ale Audi v tomhle rozhodně není samotné.

Na druhou stranu se automobilka nenechala strhnout módou volantů se zploštělou spodní částí, díky čemuž do rukou dostanete pěkně kulatý věnec. Samotný nástup do vozu je hračkou, v čemž sehrává roli i absence prahů, respektive jejich zarovnání s podlahou interiéru. To mi přijde jako skvělý detail. Když už sedíte uvnitř, místa máte ve všech směrech na rozdávání, přičemž vepředu se v našem případě připlácelo za funkci odvětrávání a masáže (40.700 Kč).

Vzadu je místa také dostatek a u námi testovaného exempláře byla instalována trojice samostatných sedadel dělených v poměru 35:30:35 (11.800 Kč). U všech jde navíc manuálně nastavovat sklon opěradla, zatímco v tom prostředním je ještě zabudovaná sklopná loketní opěrka s držáky nápojů. Velice příjemné mi přišlo čalounění stropu Alcantarou, ale příplatek 38.000 Kč bych si asi hodně rozmyslel.

Audi SQ7

Obrovské panoramatické střešní okno za 52.800 Kč se mi také líbilo a automatické stahování krycí roletky mě dokonce pobavilo – z pozice řidiče zmáčknete tlačítko a pak jen slyšíte, jak motorky pracují… a pracují… a pracují… zdánlivě donekonečna. Zamrzelo ale občasné dunění vzduchu v interiéru při zcela otevřené přední části střešního okna, a to i přes přítomnost větrné clonky. Ano, bez ní by bylo rezonování nesnesitelné, takže svoji funkci plní, ale občasné drobné dunění zaznamenáte.

Během testu mě taky nadchl obrovský zavazadlový prostor o objemu 803 litrů, vybavený kolejnicovým systémem s fixační sadou (8.500 Kč). Nějaká odkládací místa a háčky najdete také po stranách, ale to není všechno. Na levé straně zavazadlového prostoru se nacházela tlačítka pro elektrické ovládání tažného zařízení (29.900 Kč) a snížení nákladové hrany o 40 milimetrů, což usnadní nakládání těžších předmětů.