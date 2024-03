Austrálie chce zavést limity spotřeby. Tesla souhlasí, Toyota nikoliv

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Donedávna byla Austrálie jednou z hrstky velkých ekonomik, které nemají žádné limity na spotřebu paliva, ať už v přípravě, nebo v účinnosti. Současná středolevá vláda však plánuje takové limity zavést. Deklarovaným cílem je samozřejmě snížení průměrných emisí CO 2 a přimění importérů aut, aby do Austrálie dováželi víc elektromobilů.

Federální komora automobilového průmyslu, australské oborové sdružení lobbující za automobilový průmysl u tamní vlády, uvedla, že standardy mají „extrémně agresivní cíle a tvrdé postihy“ a navíc mají být v účinnosti velmi brzy – už od 1. ledna 2025. Veřejně zatím cíle známé nejsou, podle komory však hrozí problémy ve velkém ekonomickém sektoru, horší možnosti výběru a vyšší ceny pro zákazníky.

V reakci na tyto vládní plány to začíná mezi automobilkami jiskřit. Tesla komoru rovnou opustila, protože je podle ní „nevhodné, aby komora předpovídala nebo koordinovala, jestli a jak automobilky změní ceny v reakci na environmentální regulace“.

Podobně reagovala značka Polestar. „Nemůžeme v dobré víře dovolit, aby naše členské poplatky financovaly kampaň, která je vytvořena přímo s cílem zpomalit přínos našeho průmyslu“ ke snižování emisí Austrálie, uvedla šéfka tamní divize Polestaru Samantha Johnsonová v odůvodnění svého odchodu z komory.

Německý Volkswagen dle agentury Reuters vládní postoj podporuje. Volá však po silnějších pobídkách pro ty, kteří importují „čistá“ vozidla. Naopak značka Toyota, jejíž pick-upy a SUV vedou žebříčky prodejnosti na australském trhu, stojí za názorem komory. Vyzvala vládu k tomu, aby přísnost plánu včetně pokut ještě přehodnotila.

Aktuální vládní návrh, zhruba stostránkový oficiální dokument, počítá s nějakou středovou maximální hodnotou emisí CO 2 (a tedy spotřeby paliva), která by se násobila určitým koeficientem podle hmotnosti každého vozu; těžší auta by mohla vypouštět víc oxidu uhličitého, lehčí auta méně. Uvádí tři možné „rychlosti“ zpřísňování limitu po jednotlivých letech, nikoliv však tu středovou maximální hodnotu ani koeficienty přepočtu v závislosti na hmotnosti auta.

Limit emisí by samozřejmě byl flotilový, tedy že by se počítal jako průměr všech prodaných auta za daný rok. Každá „rychlost“ by také měla jinou pokutu za překročení limitu, a to od 40 do 200 australských dolarů (614–3.072 Kč aktuálním kurzem) za každý gram nad limit a pravděpodobně každé prodané auto. Vládou preferovaný scénář je ten prostřední, kde by pokuta byla stodolarová (1.536 Kč).

Dokument navrhuje také zavedení emisních kreditů, s nimiž by automobilky mohly obchodovat. S ohledem na ně je pochopitelné, že Tesla vládní plány podporuje. Jelikož prodává jen elektromobily, prodej svých emisních kreditů je pro ni nezanedbatelný zdroj příjmu. Vláda pochopitelně uvádí, že se ceny nových aut nezvýší a že v důsledku snížení spotřeby ušetří australští motoristé až tisíce dolarů ročně za palivo.