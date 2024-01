Auta v Evropě jsou stále širší. Brzy mezi nimi už neprojedeme

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Podle studie Evropské federace pro dopravu a životní prostředí (The European Federation for Transport and Environment), jež sdružuje několik oborových nevládních organizací, se Evropa bude muset brzy vyrovnávat s nedostatkem místa na silnicích. Zatímco ve Spojených státech stavbu komunikací a ulic přizpůsobili tamní lásce ke všemu velkému, civilizačně mnohem starší Evropa pomalu začíná narážet na své limity.

Podle zmíněného výzkumu totiž průměrné nové auto prodané v Evropě aktuálně dosahuje šířky 180 centimetrů (bez vnějších zpětných zrcátek), což zhruba odpovídá šířce průměrného parkovacího místa na ulicích našich měst. To s sebou logicky přináší užší průjezd, s kterým ostatně již nyní bojují třeba některé složky integrovaného záchranného systému. Problém bývá jednak na sídlištích a jednak v historických centrech. Ta na automobilovou dopravu většinou nebyla stavěna. Přitom například hasičské vozy musejí mít průjezd široký alespoň tři metry.

Studie si navíc všímá, že růst je kontinuální. Nové automobily se totiž rozšíří o centimetr každých pár let. A s nástupem elektromobility, která se zatím prosazuje především v kategorii SUV, jež má růst vnějších rozměrů primárně na svědomí, se možná brzy dočkáme zákazů vjezdu do některých měst nikoliv z důvodů emisí, nýbrž příliš štědrých rozměrů. A možná dalších regulací a daní, na které je EU expertem.

Video se připravuje ...

V českých podmínkách se zejména v Praze často setkáte i s vyloženě obrovskými SUV v podobě BMW X5, X6 či X7, která dokonce překonávají dvoumetrovou hranici. Mercedes-Benz GLS, pro který je Česko jedním pěti největších trhů v Evropě, je těsně pod touto hodnotou. A to do toho nezapočítáváme zpětná zrcátka, která i ve složeném stavu přidávají minimálně deset centimetrů.

S tím souvisí i trend neustálého prodlužování karoserií. Jestliže první Volkswagen Golf před 50 lety měřil okolo 3,7 metru, osmé provedení má na délku téměř o 60 centimetrů více. V kombinaci s rostoucím počtem automobilů na našich silnicích nám brzy „dojdou“ i samotná parkovací místa.

Všeobecné „nafukování“ automobilů se dotýká také majitelů garáží. Například v našem bytovém domě z roku 1999 jsou vjezdová vrata a nájezdy do jednotlivých pater evidentně stavěné maximálně na dnešní kompaktní vozy. S větším autem si dovnitř zajet netroufám, abych neodřel disky a zpětná zrcátka. Na každé straně mi totiž zůstávají maximálně jednotky centimetrů, což mi nedělá úplně dobře na duši. Zvlášť u půjčeného auta, jehož rozměry nemám v oku.

A jak jste na tom vy? Vejdete se vždy a všude?