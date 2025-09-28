Auta z pekla: Rolls-Royce z Wishe. Poslední moskviče jsou prohlídka bizáru
Samozřejmě, že čestným hostem v našem kumbálku otřesnosti se stal i moskvič. Nás však nebude zajímat model 412 ani novější Aleko – nás bude zajímat, co se stalo poté. Připoutejte se, bude to jízda!
Jednou věcí jsou auta, která byla navržena špatně už od začátku. Ale něco úplně jiného je, když se některý výrobce snaží zuby nehty držet na trhu různými modernizacemi, až úplně ztratí morální kompas. Musíte uznat, že nikde jinde nebylo pro podobné experimenty lepší podhoubí než v případě jelcinovského Ruska.
Moskvič Aleko nebyl úplně marný pokus o auto. Ruskému trhu ale stačil přibližně do roku 1991, kdy byl stále ještě dostatečně uzavřen na to, aby nikoho nezajímala kontrola výstupní kvality. Poté to však začala být rychle zastarávající bída. I moskvič zastihla klasická privatizační spirála – neschopnost dodat kvalitní produkt, který vyústil v nízké prodeje, jež vyústily v neschopnost vyvinout nový, lepší produkt.
V polovině devadesátých let tak bylo už každému jasné, že další modernizace aleka nedávají smysl, neboť z něj neudělají ani nové, ani lepší auto. Každému, až na nového šéfa značky, který měl s automobilkou šílené plány. Zajímá vás, jaké? Mrkněte na video! Ale aby bylo jasno - my vás varovali.
zdroj: Autorský text, foto: Moskvič