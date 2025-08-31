Auta z pekla: Tata Nano byla tak levná, že ji nechtěli ani Indové
Vyvinout a vyrobit od podlahy nový vůz a prodávat jej za padesát tisíc? Tata se o to pokusila navzdory tomu, že to všichni považovali za nemožné. A víte co? Přesně tak to i dopadlo.
Všechno to začalo vznešeným snem. Ratan Tata, zakladatel největší indické automobilky Tata Motors, chtěl změnit podobu motorismu v Indii.
Jak si lid přál, tak se také stalo. V roce 2008 jsme měli možnost poprvé vidět nano v celé své… podobě. Kdoví, co jsme za dané peníze vlastně čekali, ale výsledek připomínal Daewoo Matiz s menšími koly, ale zase většími předními světlomety. My, trhem nasycení občané Evropy, jsme to vnímali jako okamžitý úspěch. Vždyť s něčím podobným u nás přišla Dacia a získala si i mnoho movitějších zákazníků.
Místo původně zamýšlených 250 000 vyrobených vozů se jich ale ročně nikdy nevyrobilo více než 75 000, a to ani v jejích nejpopulárnějších letech.
Totiž, díky průtahům s továrnou stálo nyní 2,5násobně více. Za těchto podmínek bylo nano vlastně příliš drahé pro toho, kdo si chtěl pořídit motorku, a příliš levné pro toho, kdo měl radost z vydělaných peněz a nechtěl vypadat jako socka. A nebylo to pouze o cenovce. Tak mrkněte na video a dozvíte se více!
zdroj: Autorský text, foto: Tata