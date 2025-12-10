Auto roku 2026 v ČR zná finalisty. Nafta má stále šanci
Z pětice finalistů jsou tři električtí, ovšem nejlepší auto českých silnic pro rok 2026 stále může mít i naftový šestiválec. Koho tipujete na vítěze?
Z bezmála dvou stovek testovacích jízd, k nimž měli porotci Auta roku 26 nominovaných kandidátů na Auto roku 2026 v České republice, již vzešlo pět finalistů. Podle očekávání tvoří většinu elektrické vozy, ale porotcům se líbily i konvenční modely, z nichž jeden dokonce může být poháněn vznětovým šestiválcem.
Kromě čínských novinek, jako dosud neznámé SUV ICH-X K3, se měli porotci možnost jako vůbec první mimo automobilku, dokonce i dřív než novináři na mezinárodní jízdní premiéře, svézt s prvním zástupcem BMW Neue Klasse, modelem iX3.
Na rozdíl od Číňana se iX3 do seznamu pěti finalistů dostala. Kromě ní se probojovaly také Dacia Bigster, Škoda Elroq, Mercedes-Benz třídy CLA nebo Audi A6. Třebaže aktuálně jsou elektromobily tři z pěti finalistů, výhradně elektrický pohon budou mít jen dva; CLA bude k mání i jako mild hybrid.
Finalisté se o titul Auto roku 2026 v České republice utkají ve druhém kole, které vyhlašovatel ankety, Svaz dovozců automobilů, pro porotce uspořádá 8. ledna 2026. Vítěz bude slavnostně vyhlášen 10. února 2026.
Do té doby můžeme jen tipovat, který vůz si získá největší sympatie porotců. Jaký je váš odhad?
zdroj: SDA | foto: archiv