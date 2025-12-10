Kia Seltos konečně v Evropě! Nová generace nabídne hybrid i čistý benzin
Ve světě už druhá generace, v Evropě úplná novinka. Kia Seltos dorazí na náš trh jako náhrada odcházejícího nira. Nabídne kompaktní rozměry, ale velkorysý rozvor, čistě benzinovou paletu motorů s příslibem hybridu, pohon všech kol a infotainment s on-line službami.
Kia byla po dlouhou dobu konzervativní, co se týče evropské nabídky crossoverů a SUV. Jenže se změnou trendů a rozmachem elektrické modelové rodiny svůj koncept přehodnocuje. Dřívější etalon alternativních pohonů Niro se z českého trhu odporoučel v elektrické variantě začátkem léta a uvolnil tak prostor pro EV4. Plug-in hybridní i hybridní verze výhledově čeká stejný osud, protože na jejich místo přijde subkompaktní SUV s názvem Seltos.
Zatímco v Evropě půjde o novinku, ve zbytku světa jde o již druhou generaci. Pro automobilku jde o stěžejní model prodávaný v Africe, Jižní Koreji, Indii, Číně, jihovýchodní Asii, severní i Latinské Americe, Mexiku a dalších menších trzích.
Seltos cílí na klientelu prahnoucí po neotřelém designu a univerzálním využití. S délkou 4430 mm, šířkou 1830 mm a výškou 1600 mm je ideální pro zdolávání městského prostředí, zatímco rozvor 2690 mm naznačuje dostatek místa v kabině pro delší cesty.
Design kombinuje styl spalovacích sourozenců, ale vylepšuje ho o aerodynamické tvary elektromobilů, například o zapuštěné kliky dveří. Seltos se vyžívá ve vertikálně pojatých světlech, kontrastním pojetí exteriéru a široké masce chladiče se světelnými animacemi. Vzhled se mění také v závislosti na výbavě, přičemž budou dostupné i outdoorové provedení X-Line a sportovní GT-Line.
Nová generace seltosu je postavená na platformě K3 a na trh přijde zatím pouze s benzinovými motory. Přeplňovaná šestnáctistovka nabídne 180 k a 265 Nm točivého momentu, silnější derivát pak 193 k se stejným točivým momentem. Atmosférický dvoulitr je naladěný na 149 k se 179 Nm. Ten bychom v Evropě zrovna nečekali, ale zmiňuje ho dokonce přímo česká tisková zpráva, takže můžeme doufat.
Většina variant je spojená s automatickou převodovkou, ale pravděpodobně bude i manuál. K dispozici bude i pohon všech kol s terénními režimy pro jízdu v blátě, sněhu a písku. Na silnici efektivitu zajistí zbylé tři jízdní režimy – Eco, Normal, Sport. Příští rok se zákazníci dočkají hybridu, nabíjení externího příslušenství a chytré rekuperace regulující intenzitu dle profilu trasy.
Vůz prošel důkladným laděním jízdních vlastností a zkvalitnilo se odhlučnění. Přední náprava je typu MacPherson, vzadu je přinejmenším u čtyřkolky víceprvková náprava. Z jízdních asistentů stojí za zmínku poloautonomní jízda po dálnici, udržování vozu v pruhu, protikolizní asistent i pro couvání, asistent bezpečného vystupování, panoramatický kamerový systém a parkovací senzory kolem celého vozu.
V interiéru najdeme digitální štít složený ze dvou 12,3" obrazovek a head-up displeje pro řidiče. Infotainment přijímá aktualizace vzduchem, zpřístupňuje zábavní programy od Disney a NBA, pracuje s digitálním klíčem a ovládá funkce vozu pomocí hlasového asistenta s umělou inteligencí. Příjemnou atmosféru navozuje panoramatické střešní okno, ambientní osvětlení se 64 barvami a audiosystémy značek Harman Kardon a Bose.
Z praktického hlediska potěší zadní lavice s nastavitelným sklonem opěradla v rozmezí 24° a nadstandardní zavazadelník o objemu 536 litrů. Praktická je skládací dvojitá podlaha a řada úložných doplňků pro přehlednější organizaci předmětů.
Zdroj info, foto, videa: Kia