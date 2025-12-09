KGM Actyon v Česku dostal novou hybridní verzi. Je od základu našlápnutá výbavou
KGM Actyon rozšiřuje českou nabídku o hybridní verzi za lákavou cenu. Nabídne bohatou výbavu včetně lakování s kontrastní střechou. Bohužel nemá pohon všech kol, ale ve srovnání s konkurencí je stále silným soupeřem.
KGM pokračuje v elektrifikaci svého portfolia. Již na listopadovém veletrhu mobility e-Salon se české veřejnosti ukázala elektrifikovaná varianta modelu Actyon, která právě vstupuje na český trh. Spolu s touto událostí rozšiřuje automobilka svou dealerskou síť o nový showroom Kačmáček v Bystrovanech u Olomouce.
Základní Actyon se čtyřválcem 1,5 litru T-GDI o výkonu 163 koní a točivým momentem 280 Nm startuje na 859.900 Kč, hybrid začíná na 919.900 Kč. To je stejně, kolik dáte za čistě spalovací verzi ve vyšší linii Premium. Máte tak svobodnou volbu, jestli investujete do bohatší výbavy, nebo sofistikovanějšího pohonu. Vždy dostanete pohon předních kol a automatickou převodovku, byť jiné konstrukce. V případě spalovací verze je za příplatek 49.900 Kč možnost pohonu všech kol, což u hybridu chybí.
Soustavu tvoří výše zmíněný spalovací motor, který je doplněný elektromotorem o výkonu 130 kW s točivým momentem 300 Nm. Kombinovaný výkon 150 kW rozpohybuje vůz na maximální rychlost 174,5 km/h. Zároveň má možnost táhnout brzděný přívěs do 1.300 kg, nebrzděný pak do půl tuny.
Hlavní motivací k pořízení je však dynamičtější odezva při akceleraci a úspora paliva. Actyon HEV při středním zatížení má spotřebu paliva 3,7 l/100 km, při vysokém 5,4 l/100 km a extra vysokém 7,6 l/100 km. Kombinované emise CO2 pak dosahují 134 g/km. Podvozek využívá vpředu zavěšení typu McPherson, vzadu potom víceprvkové zavěšení multi-link.
Na výběr je sedm odstínů karoserie, přičemž pět z nich je možné mít s černou střechou. Bílá je standardem, jinak se připlácí od 10.000 Kč do 24.900 Kč.
V interiéru pak vybíráte ze čtyř provedení čalounění včetně stropnice. Přední sedadla jsou vyhřívaná, ventilovaná a vyhřívaná je také zadní lavice s nastavením polohy. Vyhřívaný je i volant. Dvouzónová klimatizace disponuje výdechy i pro zadní cestující. Řidič má před sebou 12,3palcový digitální štít, zatímco stejně velký infotainment ovládá další komfortní funkce, multimédia a zahrnuje také handsfree, navigaci a zrcadlení chytrých telefonů. Dostanete i 20palcová litá kola.
Na cestách usnadní řízení volba jízdních režimů, asistent rozjezdu do kopce a sjezdu z kopce, hlídání jízdy v pruhu, upozornění na rozjezd auta vpředu v koloně, adaptivní tempomat, elektronická parkovací brzda, automatické přepínání dálkových světel i stěračů a povinná sada bezpečnostních systémů.
|KGM Actyon HEV: srovnání s konkurencí
|KGM Actyon
|Hyundai Tucson
|Renautl Austral
|Typ motoru
|1.5 GDI Turbo Hybrid
|HEV 1.6 T-GDI HEV
|full hybrid e-tech 200
|Objem motoru [cm3]
|1.498
|1.598
|1.199
|Výkon [kW]
|150
|175,5
|96+50+25**
|Točivý moment [Nm]
|220 + 300*
|379
|205+205+50**
|Maximální rychlost [km/h]
|174,5
|196
|175
|Převodovka
|Automatická
|Automatická
|Automatická
|Poháněná kola
|přední
|přední
|přední
|Kombinovaná spotřeba paliva [l/100 km]
|3,7
|5,5-6
|4,8
|Vnější rozměry [mm]
|4.740/1.910/1.670
|4.525/1.865/1.650
|4.553/1.830/1.645
|Rozvor [mm]
|2.1680
|2.680
|2.667
|Zavazadlový prostor [l]
|668
|620
|500 - 673
|Provozní hmotnost [kg]
|1.725
|1.647
|1.528 - 1.623
|Základní cena [Kč]
|919.900
|954.990
|859.000
* Spalovací motor + elektromotor
** Spalovací motor+ elektromotor + startér-generátor
Výbava Premium je o 60.000 Kč dražší. Přidává monitoring mrtvého úhlu, asistenty spojené se sledováním okolí vozidla, bezdrátovou nabíječku a elektrické ovládání víka kufru. Připlatit si lze 19.900 Kč u linie Premium za panoramatický kamerový systém 360° a 29.900 Kč za panoramatické střešní okno.
Konkurent Hyundai Tucson
Na českém trhu bude bojovat například s Hyundaiem Tucson HEV, který startuje na 954.990 Kč. Nabízí výkon 176 kW a ze základní výbavy stojí za zmínku LED světlomety, 17palcová kola, dvouzónová klimatizace, 12,3palcový infotainment s navigací nebo přední a zadní parkovací senzory s kamerou. Vyhřívaná sedadla či volant jsou až ve vyšší výbavě.
Konkurent Renault Austral
Hybrid nabízí také Renault Austral od 859.000 Kč. Pohonné ústrojí vychází z menší tříválcové dvanáctistovky o výkonu 96 kW s 205 Nm točivého momentu. Podporuje ji 50 kW elektromotor s 205 Nm a dalších 50 Nm má startér-generátor. Vstupní linie nabídne 18palcová kola, vyhřívaná sedadla, 9palcový infotainment s navigací, dvouzónovou klimatizaci a parkovací senzory kolem celého vozu a couvací kameru.
