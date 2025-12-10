VW končí výrobu v Drážďanech. Zkušeným zaměstnancům chce dát statisíce, těm se to ale nelíbí
Tam, kde se kdysi ručně skládal phaeton a později elektrický model ID.3, se brzy rozsvítí monitory vývojářů. Ikonická skleněná manufaktura v Drážďanech se mění v inovační centrum a Volkswagen s partnery do ní posílají miliardy. Zaměstnanci, pro které tu už není místo, řeší, zda se s finanční podporou přesunou do jiné fabriky, nebo odejdou.
Volkswagen uzavírá jednu z důležitých kapitol své novodobé historie. V polovině prosince 2025 v drážďanské skleněné manufaktuře skončí výroba modelu ID.3, čímž pravděpodobně nadobro opustí funkci výrobny automobilů.
Továrna se otevřela v roce 2002 jako prestižní místo pro ruční výrobu luxusního Phaetonu. Později v ní Volkswagen montoval elektrický e-Golf a od roku 2021 i ID.3. Nyní přichází změna. Podle Volkswagenu skončí sériová výroba v Gläserne Manufaktur v polovině prosince 2025 a z fabriky se stane čistě vývojový kampus zaměřený na klíčové technologie, vybudovaný ve spolupráci se státem Sasko a Technickou univerzitou v Drážďanech.
Nové využití je jasně definované. Na části plochy vznikne inovační centrum zaměřené na umělou inteligenci, robotiku, mikroelektroniku a návrh čipů. TU Dresden má do budoucna využívat zhruba polovinu areálu. Volkswagen zůstane průmyslovým partnerem a kromě vývoje zde budou probíhat důležité prezentace a předávky automobilů.
Obě strany počítají s investicí 1,21 mld. korun v následujících sedmi letech. Z pohledu značky jde o přesměrování zdrojů z relativně drahé malosériové montáže na oblast, která má být klíčová pro další dekádu založenou na softwarově vyspělých autech, efektivních pohonech a asistenčních systémech s vysokou úrovní autonomie.
Jenže zatímco logistika vybavení jde naplánovat, přesuny pracovních sil provází nejistota a obavy. V době oznámení pracuje v Gläserne Manufaktur zhruba 230 zaměstnanců. Podle dosavadních plánů má asi 155 lidí v Drážďanech zůstat, zejména v rolích spojených s výzkumem, zákaznickými aktivitami a provozem areálu jako výdejního centra. Zbylí zaměstnanci se budou muset rozhodnout, zda se přesunou do jiného závodu, odejdou s nabízeným odstupným, nebo půjdou do předčasného důchodu.
Pro Volkswagen jsou zkušení pracovníci důležití, proto je motivuje relokační prémií ve výši 30.000 eur (cca 726.000 Kč) k přestěhování do hlavního závodu ve Wolfsburgu. Jenže přesunout se o 300 kilometrů dál není pro řadu zaměstnanců s rodinami a zdejším zázemím přípustné a na schůzi nebyla tato nabídka přijata pozitivně. Hovoří se o „vypískání“ představitelů či přímých slovních nesouhlasech. Ačkoliv částka za ochotu přesunout se do Wolfsburgu vypadá lákavě, pro řadu zaměstnanců je to příliš velký zásah do osobního života.
