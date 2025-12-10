Jste v bodové tísni? Nyní lze smazat osm bodů během chvíle
Školení s následným odpočtem bodů je dobrou cestou, jak zlepšit stav svého konta a zároveň se zlepšit v řízení. Autodrom Most má volné termíny na prosinec i leden.
Vysoký stav bodového konta je hrozbou pro ty z nás, kteří jezdíme autem denně. Po dvanácti měsících se sice čtyři body z karty řidiče samy odmažou, není-li za tu dobu řidič usvědčen z žádného bodovaného přestupku, nicméně není to jediná cesta, jak své skóre trochu vylepšit.
Různá školicí střediska po Česku nabízí možnost odmazání čtyř bodů po absolvování předepsaného kurzu jízdy. Ten zabere celý den a jeho součástí je tříhodinová teorie a 3,5 hodiny jízd na polygonu. Při těch si účastník vyzkouší úhybný manévr, krizové brzdění a podobné modelové situace, a to jak na mokrém asfaltu, tak i na kluzné folii.
Nic z toho není tak jednoduché, jak se může zdát. Například krizové brzdění je věcí, kterou nezvládá ani mnoho zkušených řidičů – nešlápnou prostě na brzdový pedál dostatečně silně, aby se aktivoval brzdový asistent a vůz skutečně brzdil nejvyšší možnou měrou. A to i když si myslí, že takovou věc zvládají.
Kdo se do podobné situace nedostal, vyzkouší si třeba i to, jak prudce brzdit na kluzku v autě s ABS, kterých je dnes drtivá většina. Jde o to, neleknout se kopání systému do brzdového pedálu, stále na něj tlačit maximální možnou silou a nechat vůz, ať si s tím poradí – funguje to nejlépe a vůz zůstává stále řiditelný. Pokud si však chcete vyzkoušet krizové situace ve svém veteránu bez ABS, i to je možné – ale principy jsou samozřejmě dost odlišné.
Takovýto kurz může fungovat i jako dárek pod stromeček. Kdo však má bodů opravdu hodně a chce si jich rychle odmazat hned osm, má unikátní možnost na mosteckém autodromu. Ten totiž má volná místa na konec prosince i na začátek ledna, a jelikož je možné o odmazání požádat jednou za kalendářní rok, lze to stihnout ještě letos a pak hned v lednu. Cena kurzu s následným odečtem bodů činí 5985 Kč.
Nejvýš deset bodů
Školení s následným odpočtem bodů, jak se tyto kurzy nazývají, může absolvovat kdokoliv. Aby mu však úřad uznal odmazání bodů, musí mít na kontě nanejvýš 10 trestných bodů a ani jeden z nich nesmí být za nejzávažnější šestibodový přestupek.
Při příchodu na kurz účastník kromě občanského a platného řidičského průkazu (nelze tedy kurz absolvovat, máte-li řidičák zadržen nebo máte-li zrovna zákaz řízení z jiného důvodu) předloží také výpis z bodového hodnocení řidiče, který není starší než 3 dny od vydání úřadem.
Je tu však jeden poměrně zásadní háček – nestačí vytištěný výpis, který vám došel do datové schránky. Výpis je možné takto pořídit, ale je nutné ho donést pouze ve zkonvertované listinné podobě s doložkou konverze. To zvládne každý Czech Point – ale je pro to třeba někam jít.
Následně po úspěšném absolvování kurzu – není však zakončen zkouškou – dostane účastník potvrzení od absolvování, které má platnost 30 dnů od vydání. V této lhůtě je třeba podat žádost o odečtení bodů z registru u příslušného úřadu. Je to možné udělat jednou za kalendářní rok – ale klidně jednou v prosinci a pak hned v lednu.
