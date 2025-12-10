Testujeme nové BMW iX3. Ptejte se, co vás zajímá
Zanedlouho se jako jedni z prvních novinářů posadíme do BMW iX3, alespoň nakrátko při dynamické prezentaci. Pokusíme se najít odpovědi na otázky, které nám napíšete do čtvrtka do 18. hodiny.
Platforma Neue Klasse je pro BMW velmi důležitá, má totiž nabídnout zásadně lepší parametry elektromobilům, než to umí upravená architektura CLAR. A už elektrické bavoráky stojící na ní byly dobrými auty, takže model iX3, první stojící na Neue Klasse, se bude muset snažit.
Automobilka právě v těchto dnech pořádá mezinárodní jízdní prezentaci ve Španělsku, na kterou jsme také pozváni. Než se tam však vypravíme, máte možnost vy, naši čtenáři, zeptat se na to, co vás o novince zajímá.
Při jízdní prezentaci nenajezdíme vysoké stovky kilometrů a nebude prostor vyzkoušet rychlost nabíjení, ani třeba, jak vůz svítí ve tmě či jak si poradí s mlhou. Tyto otázky zodpoví až klasický týdenní test. Řadu jiných věcí, např. jak se sedí za volantem, jaký je protáhlý displej pod čelním sklem či jak velkým krokem zpět je absence otočného ovladače iDrive, však zjistíme – a sami se nemůžeme dočkat.
V rámci prezentace se také pokusíme odpovědět na otázky, které napíšete do komentářů pod tento článek do 18:00 ve čtvrtek 11. prosince.
zdroj: Autorský text | foto, video: BMW