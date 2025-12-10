Velké volvo, malé motokáry a největší redaktor v trenažéru: Nový Svět motorů už ve čtvrtek na Nova Action!
Patnáctý díl Světa motorů uvidíte ve čtvrtek 11. 12. Na co se můžete těšit?
Nejnovější Svět motorů odstartujeme bazarem. Tentokrát to bude prémiové SUV Volvo XC90, které si v posledních letech docela hezky drží cenu, i když jsou jeho nejnovější kusy už 11 let staré. Jak se líbil Marku Bednářovi?
Pokračovat bude Martin Karlík, který si vyzkoušel znova autoškolu. Nemějte strach, nepřišel o řidičák, jen se mu zastesklo po mladých letech a hodinách strávených na trenažéru.
Elektrická driftovací crazy kára vozila o letošní podzim spoustu známých osobností. Ta nejdůležitější však chyběla – až do nynějška. Driftovací káru si vyzkoušel Martin Vaculík. Co myslíte, vyhnul se své figuríně?
V předposlední reportáži se věnujeme našemu dlouhodobě testovanému autu – Omodě 5, čínskému crossoveru, který máme v redakci už několik měsíců. Tomáš Dusil se jí podíval detailně na zoubek.
Finále předposledního Světa motorů bude patřit influencerům. Markéta Volfová jich několik vzala do motokárové Praga Areny a postavila je proti sobě na motokárách. Tipněte si – vyhrála Ester Kabelová, Jiří Kalla, nebo Martin Molnar?
Tak nezapomeňte, patnáctý Svět motorů už zítra ve 20:30 na Nova Action!