Autodrom Most ukončí sezónu setkáním a závody klasik, vstup je zdarma

V sobotu 8. října se totiž na mosteckém okruhu setkají závodní vozy z 60. a 80. let, jejichž řidiči budou bojovat o Zlatý ananas – putovní pohár série Histo Cup. Diváci se tak mohou těšit na ikonické stroje jako Ford GT40, BMW M3 E30, Opel Ascona SR/E, Alfa Romeo Giulia 1600 Super, historické formule a řadu dalších zajímavých automobilů.

Divákům bude navíc umožněn vstup i do paddocku, kde si budou moci všechny vozy prohlédnout z bezprostřední blízkosti. Tím ale sobotní program ani zdaleka nekončí, počítá se totiž také s účastí majitelů a sběratelů klasických automobilů z řad široké veřejnosti.

Vedle setkání automobilových klubů a individuálních majitelů budou v rámci The Most Classic probíhat na malém závodním okruhu také jízdy pravidelnosti a odborná porota vybere v soutěži elegance nejkrásnější vůz, jehož majitel se může těšit na cenu od české hodinářské manufaktury Bohematic.

Zájemci z řad majitelů a sběratelů klasických vozů, kteří chtějí své vozy vystavit, se mohou registrovat prostřednictvím webových stránek okruhu. Na výběr jsou celkem čtyři varianty vystavení a prezentace vozu (mini/základní/okruh/VIP).

Základní znamená pouze prostor pro vystavení vozu a účastnickou plaketku, VIP registrace ale zajistí i občerstvení, jízdu na malém okruhu, spanilou jízdu na velkém okruhu, 3 kola na velkém okruhu a další VIP výhody. Uzávěrka pro individuální registrace vozů na webu je 3. října.

Sobotní program pak uzavře společná spanilá jízda na velkém okruhu, která odstartuje od 18:00. Jako poděkování za přízeň v uplynulé sezóně je přitom vstup pro diváky zcela zdarma.

„Chceme vytvořit akci, kterou si všichni především užijeme, a mostecký autodrom je pro podobná setkání skvělým místem. Rozsáhlý areál nám umožňuje sestavit program tak, aby si v něm každý našel to svoje. Na velkém okruhu můžete sledovat závodní týmy. Na polygonu bude připraven okruh pro soutěžní jízdy pravidelnosti, do kterých se může přihlásit každý majitel klasického vozu nebo youngtimeru,“ vysvětluje hlavní body Radek Laube, jeden z organizátorů The Most Classic.

„Samozřejmě bude také možnost vůz i jen jednoduše vystavit a setkat se s ostatními majiteli a fanoušky, podobně jako na klasickém srazu. Účastníci se budou moci například také připojit k některé z tematických přednášek doprovodného programu v naší Auto Galerii,“ dodává Laube.