Automobilka Audi chce zdvojnásobit výnosy z prodeje. Elektromobilům věří

S odvoláním na zdroje obeznámené s těmito plány o tom informoval týdeník Der Spiegel, který zároveň připomenul, že Audi se současně snaží prodávat více elektrických aut.

Šéf Audi Markus Duesmann má v plánu z této divize luxusních vozů učinit nejvýnosnější část koncernu. Do roku 2025 chce zvýšit výnosy z prodeje na 11 procent z 5,5 procenta z roku 2020.

Audi očekává, že tento rok prodá přes dva miliony vozů. Do roku 2030 zvažuje cíl tři miliony prodaných aut ročně, napsal Der Spiegel. Duesmann má za to, že elektromobily budou stejně ziskové jako auta se spalovacími motory do dvou až tří let.