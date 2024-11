Automobilka Tesla má hodnotu jako 22 Volkswagenů. Roste i díky americkým volbám

Tesla má v současnosti hodnotu výrazně přes bilion dolarů, v přepočtu 24,5 bilionu korun. To je jedenáctinásobek letošních výdajů českého státního rozpočtu. Případně je to částka, která by v Česku stačila na rovných 25 milionů Tesel 3 v základní verzi. Případně je to devadesátkrát více než jsou zisky Tesly za poslední rok. Je to také více než by stály všechny nečínské automobilky světa dohromady.

I když započítáme ty čínské, Tesla stále překoná 16 dalších nejhodnotnějších výrobců aut světa. Situaci prohlubuje to, že hodnota Tesly od amerických prezidentských voleb rychle roste, zatímco hodnota dalších automobilek z řady důvodů klesá.

Nejhodnotnější automobilky světa (11.11.2024 v poledne) Pořadí Automobilka Hodnota v miliardách dolarů Kolikrát je Tesla hodnotnější (zaokrouhleno) 1. Tesla 1031 1 2. Toyota 228,13 5 3. BYD 114,86 9 4. Ferrari 81,45 13 5. Porsche 63,36 16 6. General Motors 61,11 17 7. Mercedes-Benz 60,27 17 8. Volkswagen 46,51 22 9. BMW 45,01 23 10. Ford 43,59 24 11. Maruti Suzuki India 42,47 24 12. Mahindra 41,63 25 13. Honda 42,22 24 14. Stellantis 40,09 26 15. Tata 39,73 26 16. Hyundai 36,92 28 17. Seres 29,49 35 mezisoučet Toyota až Seres 1016,84 1 Další západní automobilky 19. Kia 26,61 39 22. Suzuki 20,66 50 27. Renault 12,62 82 28. Subaru 11,39 91 35. Nissan 8,79 117 38. Volvo 6,58 157 42. Mitsubishi 4,43 233 43. Mazda 4,12 250 50. Aston Martin 1,3 793

Můžeme si to i vypsat. Pokud by měl někdo hypoteticky k dispozici přes bilion dolarů, mohl by si vybrat, zda si koupí automobilku Tesla nebo raději Toyotu, Ferrari, Porsche, General Motors, Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW, Ford, Stellantis, Hyundai, Kiu, Suzuki, Renault, Subaru, Nissan, Volvo, Mitsubishi a Mazdu a zbylé peníze si ještě dokoupit pár čínských výrobců včetně největšího výrobce elektromobilů světa BYD. Jde samozřejmě jen o ilustraci. Pokud by někdo přišel na burzu s bilionem dolarů a začal by kupovat zmíněné automobilky, jejich hodnota by rázem rostla.

Druhou nejhodnotnější automobilkou světa je Toyota, ta má ale stále téměř pětkrát nižší cenu než Tesla. Japonský výrobce hodnotu od letošního jara ztrácí. Březnu měla hodnotu 344 miliard dolarů, nyní je to už jen 228. Uškodily jí horší finanční výsledky, chyby ve výsledcích testování vozů i obecně horší výhledy. V posledních dnech ale platí za možného skokana. Sázka na hybridy by se mohla v Americe po znovuzvolení Donalda Trumpa vyplatit.

Tesla má hodnotu sedmkrát vyšší než Ferrari a Porsche dohromady. To jsou přitom dvě továrny na peníze. Samostatnou kapitolou je pak srovnání s koncernem Volkswagen (bez Porsche). Tesla má hodnotu hned 22 krát vyšší. To je výrazný rozdíl proti letošnímu jaru, kdy byly rozdíl „jen“ šestinásobný. Volkswagen ale od té doby jen padá, firma ztrácí hodnotu zejména klesajícímu podílu na čínském trhu i obavám o vysoké náklady v Německu, která do budoucna znamenají nevýhodu.

Volkswagen ID.7 • auto.cz

Zdánlivě nesmyslnou hodnotu Tesly obhajuje několik věcí. Tou prvním je, že má stále velmi vysoký podíl na trhu s elektromobily na všech klíčových trzích. To naznačuje, že v budoucnu, kdy mají auta do zásuvky dominovat, by mohla tato značka prodávat mnohem více aut než dnes. Dalším důvodem jsou sliby v oblasti autonomního řízení. Akcionáři očekávají, že firma splní, co plánuje a stane se významným hráčem v oblasti robotaxi. Hodnotu dál zvyšují i ambice prosadit se ve výrobě robotů, ze kterých Tesla podle jejího šéfa Elona Muska očekává takové zisky, že má hodnoty Tesly dosáhnout údajně 25 bilionů dolarů. Sází se i na to, že nakonec uspějí tahače Tesla Semi.

Hodnota firmy ale prudce vzrostla od oznámení vítězství Donalda Trumpa v USA. To vše navzdory tomu, že oznámil redukci dotací na elektromobily i snížení ambicí ve snižování průměrných emisí nově prodávaných aut. Čistě teoreticky by to měl být pro Teslu spíše problém. Na druhé straně se ale očekává, že Elon Musk, který byl před volbami výrazným sponzorem Trumpovy kampaně a má dostat na starosti i oblast zvyšování efektivity amerických úřadů, získá i nějaké ty výhody pro Teslu. Měly by být takové, že to obhájí růst hodnoty firmy o 200 miliard dolarů jen za dobu od vyhlášení výsledků.